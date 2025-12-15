Kolonya Cumhuriyeti 2 geliyor! Haklar BKM’den KEM Yapım’a devredildi

sektöre iddialı bir giriş yapan KEM Yapım, sevilen komedi serisinin devam halkası “Kolonya Cumhuriyeti 2”nin haklarını BKM’den devraldı.

Kolonya Cumhuriyeti 2’nin çekimleri 2026’nın ikinci yarısında başlayacak. Oyuncu kadrosu ve yaratıcı ekip için şimdiden “sürprizler yolda” mesajı veriliyor.

KEM Yapım, gelecek yıl vizyona girecek; Ayça Ayşin Turan, Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl’ün başrolleri paylaştığı “Al Beni Baba” ile izleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkaracak. Ardından ise bambaşka bir tonda, bol kahkahalı “Kolonya Cumhuriyeti 2” geliyor.

“İLK FİLMİMLE AĞLATIP İKİNCİ FİLMİMLE GÜLDÜRECEĞİM”

Kem Yapım Kurucusu Kemalhan Balçık, iki film arasındaki duygusal geçişi şöyle anlatıyor:

“Sinemaya adım attığım ve 2026 yılında vizyona girecek Al Beni Baba içimize dokunan duygusal bir hikayeydi. Kolonya Cumhuriyeti 2 ise yüzümüzü güldürecek. Seneye gözbebeğim ilk filmimle ağlatıp ikincisiyle güldüreceğim.”

Balçık, KEM Yapım’ın sinema vizyonunu da net bir şekilde ortaya koyuyor:

“KEM Yapım olarak, tür ayrımı gözetmeden, iyi hikâyeleri; güçlü bir prodüksiyon, nitelikli oyuncu kadrolarıyla bir araya getirerek sinemaya ve ekranlara taşımak istiyorum.”

Kolonya Cumhuriyeti 2 için senaryo çalışmalarının sürdüğünü belirten Balçık, serinin dünyasını korurken yeni bir soluk getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Balçık, “Benim için çok özel anlamı olan, tekrar tekrar izlediğim Kolonya Cumhuriyeti’nin devam filminde, projenin kendine özgü dokusunu yakalamayı hem de günümüz seyircisine hitap eden yepyeni bir mizah anlayışı sunmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kolonya Cumhuriyeti 2’nin kadro sürprizleri yakında açıklanacağı belirtildi.

