ISONEM Göztepe Spor Kulübü’nün Stadyum İsim Sponsoru Oldu

ISONEM Göztepe Spor Kulübü’nün Stadyum İsim Sponsoru Oldu
Yayınlanma:
Göztepe Spor Kulübü, İzmir merkezli 120’den fazla ülkede su yalıtım teknolojileri konusunda öncü olan ISONEM ile stadyum isim sponsorluğu anlaşmasına imza attı.

ISONEM Boya & Yalıtım Teknolojileri, ISONEM Park adıyla Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin stadyum isim sponsoru oldu.

ISONEM Park’ta gerçekleşen lansmana Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, CEO’su Kerem Ertan, ISONEM Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Kurt ve ISONEM CEO’su Erim Kurt katıldı.

Lansmanda konuşan Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, “Gürsel Aksel Stadyumu açıldığı günden bu yana en büyük hedeflerimizden biri, bu yapıyı sadece bir spor alanı değil, Göztepe’nin geleceğini taşıyan bir değer haline getirmekti. Bugün ISONEM ile imzaladığımız stadyum isim sponsorluğu anlaşması, bu hayalin önemli adımlarından biridir. Bu anlaşma, sadece bir isim hakkı çalışması değil; Göztepe’nin sürdürülebilir bir geleceğe yürüme kararlılığının somut bir göstergesidir. İnanıyorum ki hep birlikte, hem sahada hem kulübün her alanında çok daha büyük başarılara imza atacağız.” ifadelerini kullandı.

Göztepe Spor Kulübü CEO’su Kerem Ertan, “ISONEM’in hem İzmir’e hem de Göztepe’ye duyduğu güven, bizim için çok kıymetli. Bu iş birliği, kulübümüzün vizyonuna güç katan, Göztepe markasını daha ileriye taşıyacak bir ortaklığın başlangıcıdır. Taraftarımızla birlikte yarattığımız bu büyük enerjiyi, şimdi ISONEM’in desteğiyle daha da büyütme fırsatına sahibiz. ISONEM’e teşekkür ediyor, her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Kaynak:TANITIM BÜLTENİ

Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Tanıtım Bülteni
Başkentte bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Başkentte bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Görevi başında öldürülen doktor için anma töreni düzenlendi
Görevi başında öldürülen doktor için anma töreni düzenlendi
485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali: Gelenekten Geleceğe Uzanan Bir Şifa ve Kültür Buluşması
485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali: Gelenekten Geleceğe Uzanan Bir Şifa ve Kültür Buluşması