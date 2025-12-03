ISONEM Göztepe Spor Kulübü’nün Stadyum İsim Sponsoru Oldu

ISONEM Boya & Yalıtım Teknolojileri, ISONEM Park adıyla Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin stadyum isim sponsoru oldu.

ISONEM Park’ta gerçekleşen lansmana Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, CEO’su Kerem Ertan, ISONEM Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Kurt ve ISONEM CEO’su Erim Kurt katıldı.

Lansmanda konuşan Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, “Gürsel Aksel Stadyumu açıldığı günden bu yana en büyük hedeflerimizden biri, bu yapıyı sadece bir spor alanı değil, Göztepe’nin geleceğini taşıyan bir değer haline getirmekti. Bugün ISONEM ile imzaladığımız stadyum isim sponsorluğu anlaşması, bu hayalin önemli adımlarından biridir. Bu anlaşma, sadece bir isim hakkı çalışması değil; Göztepe’nin sürdürülebilir bir geleceğe yürüme kararlılığının somut bir göstergesidir. İnanıyorum ki hep birlikte, hem sahada hem kulübün her alanında çok daha büyük başarılara imza atacağız.” ifadelerini kullandı.

Göztepe Spor Kulübü CEO’su Kerem Ertan, “ISONEM’in hem İzmir’e hem de Göztepe’ye duyduğu güven, bizim için çok kıymetli. Bu iş birliği, kulübümüzün vizyonuna güç katan, Göztepe markasını daha ileriye taşıyacak bir ortaklığın başlangıcıdır. Taraftarımızla birlikte yarattığımız bu büyük enerjiyi, şimdi ISONEM’in desteğiyle daha da büyütme fırsatına sahibiz. ISONEM’e teşekkür ediyor, her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.