Eczacıbaşı Yapı Gereçleri’nin sürdürülebilirlik performansına EcoVadis’ten gümüş madalya

75’ten fazla ülkede faaliyet gösteren Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, çevre, işgücü ve insan hakları, etik ve sürdürülebilir satın alma alanlarında 150 binden fazla şirketin performansının değerlendirildiği EcoVadis Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi kapsamında, geçtiğimiz yıl aldığı bronz madalyanın ardından, bu yıl gümüş madalyaya hak kazandı. Bu yıl elde edilen başarı; hayata geçirilen somut iyileştirmeler ve güçlenen uygulamaların bir sonucu olarak öne çıkarken, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri 2025’teki performansıyla, küresel ölçekte en iyi %15’lik dilimde yer aldı.

Sürdürülebilirlik alanında küresel ölçekte güvenilir bir referans olarak konumlanan EcoVadis’ten aldıkları gümüş madalyanın, uluslararası standartlarla uyum içinde şeffaf, kanıta dayalı performans sunma konusundaki taahhütlerini güçlendirdiğine dikkat çeken Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CEO’su Hasan Pehlivan, “EcoVadis değerlendirmesi, sürdürülebilirlik performansımızı objektif olarak ölçerken, gelişim alanlarımızı da net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu süreci, büyüme ve hesap verebilirlik açısından önemli bir vesile olarak görüyoruz” dedi.

“Bir üst seviye yükselerek gümüş madalya almamızın, sürdürülebilirlik yolculuğumuzdaki kararlı ilerlemenin somut bir göstergesi olduğuna inanıyorum. Yeni değerlendirmeyle, tüm şirketlerin %91’inden daha iyi durumdayız ve altın madalyaya ulaşmaya çok yaklaştık” diyen Hasan Pehlivan, VitrA markası özelinde sürdürülebilirliği yalnızca stratejik bir öncelik olarak değil, günlük iş kararlarının ayrılmaz bir parçası olarak ele aldıklarını vurguladı. Madalyaya ilişkin daha fazla bilgiye EcoVadis adresinden ulaşabilirsiniz.

EcoVadis Hakkında

EcoVadis Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Uluslararası Çalışma Örgütü standartları ve GRI çerçeveleri de dahil olmak üzere, uluslararası kabul görmüş standartlara dayanıyor. 2007 yılından bu yana şirketlerin faaliyetleri ve değer zincirleri genelinde sürdürülebilirlik risklerini ve fırsatlarını nasıl yönettiklerine dair bağımsız, kanıta dayalı bir kıyaslama ölçütü sunuyor. Şirketlerin sürdürülebilirlik performansını bronz, gümüş, altın ve platin olmak üzere 4 farklı madalya ile ödüllendiren EcoVadis, sürdürülebilirlik alanında küresel ölçekte güvenilir bir referans noktası olarak konumlanıyor.