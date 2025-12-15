Dizi ve film sektörü, 2026 için Rota’sını çiziyor

2025’te 12 milyar 40 milyon TL’lik hacme ulaştığı tahmin edilen Türk dizi ve film sektöründe yılın son günleri, yeni ortaklıklar ve stratejik işbirlikleri için hareketli geçiyor. Yapımcılar, kârlılığı artırmak ve sektörün canlılığını sürdürmek için yeni iş modelleri ve stratejik yatırımlar arayışına girerken; prodüksiyon şirketlerinin kaliteli ve teknik açıdan güçlü çalışma alanlarına olan ihtiyacı her geçen gün artıyor. Bu ihtiyaca yanıt veren Rota Prodüksiyon, modern platoları ve yaratıcı prodüksiyon çözümleriyle sektörün yükselen güçlerinden biri olarak konumlanıyor. Türkan’ın sektörün tüketim çağındaki yeni izleme alışkanlıklarına uygun dikey dizi ve yarışma formatlarına yönelmesi ise Rota’nın sektördeki büyüme ivmesini hızlandırıyor.

“YILIN KALANINI İŞBİRLİKLERİ ODAĞINDA VERİMLİ BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİYORUZ”

2020 yılından bu yana plato ve yapım hizmeti veren Rota Prodüksiyon, bugüne kadar 50’nin üzerinde projede yer aldı. Rota Film Platoları, yapımcı ve yönetmenlerin hem teknik hem de operasyonel süreçlerde zaman ve maliyet avantajı sağlamasına olanak tanıyor. Prodüksiyon süreçlerini hızlandırıp yaratıcı ekiplerin önünü açtıklarını belirten Rota Prodüksiyon Kurucusu Nurmehmet Türkan, "Yıl henüz bitmedi ve biz de bu süreci en verimli şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz. 2026 yılı için yatırım ve genişleme planlarımız kapsamında yeni plato alanları ile teknik stüdyoların kurulmasına yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Uluslararası projelere ev sahipliği yapabilmek için gerekli altyapı hazırlıklarını yürütürken, aynı zamanda sektör genelinde güçlü işbirlikleri ve kapsamlı fizibilite görüşmeleri gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Ayrıca yapımcılığını üstlendiğim ‘O Gece’ isimli dikey mini dizinin çekimlerini tamamladık ve yayınlamak için hazır hale getirdik. Bunun yanı sıra formatını benim oluşturduğum yeni bir yarışma programının hazırlıklarına başladık ve çok yakında çekimlerine geçeceğiz. Bu yeni yarışma programının adı ‘Aşk mı Para mı?’ olarak belirlendi.”

“KALİTE STANDARTLARINI YÜKSELTEN UZUN VADELİ BİR ÜRETİM KÜLTÜRÜ OLUŞTURUYORUZ”

Rota Prodüksiyon, modern ve modüler plato altyapısıyla farklı ölçeklerdeki projelere esnek çözümler sunarken, hızlı kurulum kabiliyeti ve kapsamlı prodüksiyon desteğiyle yapım süreçlerini önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Teknik ekipman ve özel set ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş çözümler sağlayan şirket, İstanbul’daki stratejik konumuyla ulaşım ve lojistik anlamında avantaj yaratıyor. Zaman kazandıran operasyon yönetimi sayesinde prodüksiyonları daha verimli hâle getirirken, üretimden danışmanlığa ve yatırıma uzanan geniş hizmet yelpazesiyle sektörde farkını ortaya koyuyor. Tüm bu süreçlerin, Rota Prodüksiyon’un kurucusu Nurmehmet Türkan’ın vizyoner yaklaşımıyla güçlendiği belirtiliyor. Türkan’ın hem prodüksiyon hem içerik geliştirme alanında attığı adımlar, şirketin büyüyen ivmesini destekliyor.

İstanbul Eyüpsultan’da 3 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren Rota Prodüksiyon Kurucusu Nurmehmet Türkan, “Sektöre bakışımız hiçbir zaman yalnızca mekan ve teknik ekipman sunmakla sınırlı olmadı. Biz, projelerin yaratıcı potansiyelini ortaya çıkaracak bir çalışma ortamı inşa ediyoruz. Bugün geliştirdiğimiz esnek üretim modelleri, yönetmenlerden yatırımcılara kadar tüm paydaşların süreci daha kontrollü, öngörülebilir ve yaratıcı biçimde yönetmesini sağlıyor. İstanbul’daki konumumuz ise yalnızca bir lojistik avantaj değil; uluslararası ekiplerin Türkiye’de daha rahat çalışabilmesi için bir buluşma noktası niteliği taşıyor. Amacımız, sadece prodüksiyon hizmeti sunmak değil, sektörde kalite standartlarını yükselten uzun vadeli bir üretim kültürü oluşturmak. Şeffaf ve güçlü iletişim ağı kurmayı önemseyerek, tüm ziyaret ve röportaj taleplerine kapılarımızı memnuniyetle açıyoruz” şeklinde konuştu. Türkan ayrıca, tüketim çağının içerik beklentilerine uygun yeni formatlarla sektöre taze bir soluk getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

“ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE KAPASİTEMİZİ BÜYÜTÜP VE YENİ YATIRIM SÜRECİNE GİRECEĞİZ”

Rota Prodüksiyon Kurucusu Nurmehmet Türkan, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı: “Bu sektörde büyümek için önce sahayı çok iyi tanımanız gerekiyor. Yıllarca prodüksiyon içinde aktif rol aldıktan sonra Rota’yı kurdum. Amacımız yönetmenlerin ve yapımcıların hayallerine engel değil, destek olmak. Platolarımızı uluslararası yapım standartlarına uygun tasarlıyoruz. Önümüzdeki dönemde kapasitemizi büyütüp ve yeni yatırım sürecine gireceğiz. Hızlı tüketim çağında, dikey dizi projelerine başlayacağız. Yaratıcılığı ve kaliteyi odağımıza alarak sektörün geleceğine yön verecek projelere imza atmayı sürdüreceğiz.”

“Bu kapsamda hem dikey mini diziler hem de geliştirdiğim yeni yarışma formatlarıyla 2026’ya güçlü bir giriş yapmayı planlıyorum. Projelerimizi çok yakında duyuracağız.”

