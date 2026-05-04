Cem Uzan: "80 Milyar Dolarlık Davanın Esas Duruşması 27 Ekim'de Paris’te”

Uzan'dan 80 Milyar Dolarlık Dava Açıklaması: "Süreç Devam Ediyor"

Dünyanın en büyük ticari davalarından biri olarak gösterilen ve uzun süredir devam eden Cem Uzan davasında yeni bir gelişme yaşandı. Kamuoyunda davanın sona erdiğine ilişkin çıkan haberlerin ardından, iş insanı Cem Uzan sürece ilişkin açıklamada bulundu.

Uzan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, davanın devam ettiğini belirterek, “Gerçek şu ki, 80 milyar dolarlık davada esas duruşma tarihi 27 Ekim 2026. Davanın görüleceği yer de Paris” ifadelerini kullandı.

Devam eden dava sürecine referans oluşturan önceki yargılamalarda, 2013 yılında Türkiye’de verilen kararın 2019 yılında Fransız mahkemelerince reddedildiği, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)’nin 375 milyon Euro’luk talebinin kabul edilmediği ve yargılama giderlerini üstlenmek durumunda kaldığı biliniyor. Aynı dava sürecinde ayrıca, TMSF’nin konut dokunulmazlığına müdahale ettiği ve mal varlığına yönelik işlemler gerçekleştirdiğine ilişkin iddiaların da değerlendirildiği ve bu kapsamda Uzan lehine kararlar verildiği ifade ediliyor.

27 Ekim 2026 tarihinde Paris’te görülecek duruşmanın, uzun yıllardır devam eden hukuki sürecin en kritik aşamalarından biri olması bekleniyor.

Kaynak:TANITIM BÜLTENİ

