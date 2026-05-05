Anadolu Koku Kültürü Paris'ten Sonra Külliye'de

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 'Antik Çağdan Günümüze Parfüm Atölyesi' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, eğitmenler katılımcılara Anadolu koku kültürünün günümüze kadarki yolculuğunu ve parfüm yapımındaki önemli noktaları aktardı. Katılımcıların kendi kokularını ürettikleri bir atölye kapsamında Külliye’de düzenlenen organizasyon yoğun bir katılıma sahne oldu.

Protokol ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlikle ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'na bağlı TÜRKAK bünyesinde bulunan Uluslararası Koku Uzmanı ve Denetçisi Bihter Türkan Ergül, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde böyle bir organizasyonu gerçekleştirdikleri için mutlu ve gururlu olduklarını vurgulayarak, "İlk olarak Anadolu koku kültürünü anlattık. Daha sonra katılımcılarla Anadolu koku kültüründe Antik Çağ ve Osmanlı'ya ait formülleri organize ettik" dedi.

"KOKUYA ÇOK MÜSAİT BİR GENETİĞİZ"

Antik Çağdan Günümüze gelen kokuları bu atölye vasıtasıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirmenin önemine değinen Uluslararası Koku Uzmanı ve Denetçisi Ergül, katılımcıların bu organizasyonda parfüm tasarlama deneyimini yaşadıklarını aktararak, "Anadolu koku kültürünü geçen haftalardaParis'te anlatmıştık. Şimdi de Külliye'de anlattık; Gerçekten içlerinde çok iyi parfüm yapan katılımcılar vardı. Bizim toplumumuz göçebe olduğu için kokuya çok müsait bir genetiğiz" ifadelerini kullandı.

KOKU AKADEMİSİ EĞİTMENLERİ PARFÜM YAPIMINI ANLATTI

Koku Akademisi eğitmenlerinden; Selçuk Nergiz, Sefa Ertaş, Esma Özkan ve Rıfat Dalkıran etkinlikte katılımcılara parfüm yapımındaki önemli noktaları aktararak tecrübelerini paylaştı. Eğitmenler etkinliğe katılanlara parfüm akort etmeyi ve parfüm akort ederken kokuda üst nota ile alt notanın önemini aktardı. Öte yandan eğitmenler Anadolu koku kültürüyle ilgili tarihi bilgeleri paylaştı.

"KOKU YOLCULUĞU KATILIMCILAR TARAFINDAN ÇOK BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ"

Bu etkinliği ülkenin en yüksek makamında gerçekleştirmenin önemine vurgu yapan Ergül, "Anadolu koku kültürünün; Osmanlı, Selçuklu, Mezopotamya, Hitit, Mısır, Asur, Roma ve Bizans'taki koku yolculuğu katılımcılar tarafından çok büyük ilgi gördü" dedi. Etkinlikte eğitmenlerden Rıfat Dalkıran Burdur Gülü ve bunun kullanımıyla ilgili bilgilendirmeler yaptı. Esma Özkan ise Türkiye'de bulunan lavantaların özelliklerini katılımcılara aktardı.

"ANADOLU KOKU KÜLTÜRÜNÜ HEM PARİS'TE HEM DE MİLLET KÜTÜPHANESİ'DEN ANLATTIK"

Nisan atında Paris Parfüm Haftası 2026'ya (Paris Perfume Week) katıldıklarını da söyleyen Ergül, burada da Anadolu koku kültürünün yolculuğunu anlattıklarını ve Burdur'un endemik bitki türlerini içeren dört farklı kokuyu uluslararası parfümörlerin beğenisine sunduklarını hatırlattı. Ergül kısa sürede yapılan bu iki etkinliğin kendileri ve Anadolu koku kültürünün tanıtımı için önemli olduğunu vurguladı ve "Anadolu koku kültürünü Paris'ten sonra Külliye'de de anlattık" dedi.

KENDİ KOKULARINI TASARLAYAN KATILIMCILAR İÇİN EŞSİZ DENEYİM

Ayrıca katılımcılar da yaşadıkları deneyimden duydukları mutlulukları aktardı. Atölyede kendi kokusunu tasarlama fırsatı bulan bir katılımcı, Külliye'de gerçekleştirilen etkinliğin kendisine ilham olduğunu söyledi ve kariyerini bu yönde ilerletmek istediğini aktardı.

Öte yandan geniş bir alana sahip olan Anadolu koku kültürü katılımcılarda büyük bir iz bıraktı. Birden fazla katılımcı, Anadolu koku kültürünün bu kadar zengin olduğunu bilmediklerini belirtti. Bir katılımcı da "Bizim kokularımızın bu kadar kaliteli olması ve bizim bilmiyor olmamız geç keşfetmemiz enterasan" ifadelerini kullandı. Gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını da dile getiren Ergül, benzer etkinlikler icra etmeye devam edeceklerini aktardı.

Kaynak:TANITIM BÜLTENİ

