Zidane Cezayir Milli Takımı'nda

Zidane Cezayir Milli Takımı'nda
Yayınlanma:
Zinedine Zidane'ın oğlu Luca, Cezayir Milli Takımı'nı seçti.

Genç yaş kategorilerinde Fransa formasını giyen Zinedine Zidane'ın oğlu Luca Zidane, Cezayir Milli Takımı’nı seçti.

İspanya 2. Ligi takımlarından Granada’nın kalesini koruyan Luca Zidane, Fransa'nın 20 yaş altı milli takımlarında 30 kez forma giydikten sonra Cezayir Futbol Federasyonunun davetini kabul etti.

DÜNYA KUPASI YOLU AÇILDI

27 yaşındaki Zidane, bu kararın ardından Afrika Uluslar Kupası ve 2026 FIFA Dünya Kupası’nda oynama fırsatı yakalayabilir.

Cezayir, Dünya Kupası Afrika Elemeleri G Grubu'nda lider durumda. Teknik direktör Vladimir Petkovic'in gruptaki son iki maç için Luca Zidane’ı kadroya çağırmayı planladığı basına yansıdı.

Luca'nın 19 yaşındaki kardeşi Elyaz ise Fransa'nın 20 Yaş Altı Milli Takımı'yla 27 Eylül-19 Ekim tarihlerinde Şili’de düzenlenecek Dünya Kupası’nda mücadele edecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşıyorsanız önleminizi alın: Karanlık uyarısı geldi
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Spor
Fenerbahçe seçimlerinde Aziz Yıldırım sürprizi
Fenerbahçe seçimlerinde Aziz Yıldırım sürprizi
Filenin Efeleri'nden tarihi zafer: Dünya Şampiyonası'nda ilk kez çeyrek finaldeyiz
Filenin Efeleri'nden tarihi zafer: Dünya Şampiyonası'nda ilk kez çeyrek finaldeyiz