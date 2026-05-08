Yusuf Yazıcı'nın başına 3. kez geldi! Çapraz bağları koptu: TFF mesaj paylaştı

Olympiakos forması giyen Yusuf Yazıcı'nın üçüncü kez çapraz bağları koptu. Türkiye Futbol Federasyonu, milli futbolcu için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Yusuf Yazıcı'nın başına bir talihsiz sakatlık daha geldi!
Yunanistan'da Olympiakos forması giyen milli futbolcunun üçüncü kez çapraz bağları koptu.
Geçtiğimiz sezon çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 228 gün sahalardan uzak kalan Yusuf Yazıcı, uzun süren tedavi sürecinin ardından sahalara dönüp yeniden form tutmaya çalışıyordu.
Antrenmanda sakatlanan milli futbolcunun yapılan kontrollerin ardından bir kez daha çapraz bağlarının koptuğu belirlendi.

6 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

29 yaşındaki milli futbolcunun 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Yusuf Yazıcı, daha önce 2019 ve 2024'te çapraz bağ sakatlığı yaşamıştı.

TFF'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), diz sakatlığı yaşayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Yunanistan'ın Olympiakos Kulübünde forma giyen A Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'ya yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisinin en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz." denildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

