Yusuf Yazıcı kadro dışı kaldı

Yunanistan Süper Ligi’nin son şampiyonu Olimpiakos, milli futbolcu Yusuf Yazıcı hakkında radikal bir karar alarak oyuncuyu 2025–2026 UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etmedi.

Yazıcı’nın liste dışı kalması, hem Yunan futbol kamuoyunda hem de Türk taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon başında yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle yalnızca 2 lig maçında 20 dakika süre alabildi. Bu kısa sürede 1 gol kaydederek umut verse de, teknik heyetin Şampiyonlar Ligi kadrosu tercihlerinde yer bulamadı.

UEFA'YA GÖNDERİLMEDİ

Olimpiakos’un UEFA’ya bildirdiği kadroda Yusuf Yazıcı’nın yanı sıra, yeni transferler Remy Cabella ve Gustavo Mancha da yer almadı. Kulüp yönetimi, bu tercihin teknik ve taktiksel gerekçelerle alındığını belirtirken, genç oyunculara daha fazla şans verilmesi planının altını çizdi.

GELECEĞİ BELİRSİZ

Yusuf Yazıcı’nın kadro dışı kalması, Olimpiakos’taki geleceğini belirsiz hale getirdi. Kulüp içinden gelen bilgilere göre, oyuncunun devre arasında takımdan ayrılması ya da başka bir Avrupa kulübüne kiralanması ihtimaller arasında değerlendiriliyor.

Yunan ve Türk basınında geniş yer bulan bu karar, sosyal medyada da tartışma konusu oldu.