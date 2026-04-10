Yusuf Şimşek geri dönüyor

Sıkıntılı günler geçiren İzmir temsilcisi Altınordu'da Yusuf Şimşek kulübeye geri dönüyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta kümede kalma mücadelesi veren Altınordu, pazar günü oynanacak Bucaspor 1928 derbisine büyük önem veriyor. Geçen hafta Beykoz Anadolu Spor deplasmanında alınan 2-1’lik mağlubiyet, kırmızı-lacivertlileri son 3 haftaya stresli bir şekilde sokmuştu.

YUSUF ŞİMŞEK KULÜBEYE DÖNÜYOR

Teknik direktör Yusuf Şimşek, cezası nedeniyle Beykoz deplasmanında takımının başında yer alamamıştı. Bu sezon Altay’da 3, Altınordu’da ise 1 kez sarı kart görerek cezalı duruma düşen tecrübeli çalıştırıcı, kritik Bucaspor 1928 derbisinde kulübede olacak.

İÇ SAHADA SERİ HEDEFİ

Altınordu, iç sahada üst üste 3 galibiyet alarak düşme hattından uzaklaşmayı başardı. Şimşek’in dönüşüyle birlikte hedef, taraftar desteğini arkasına alarak 4’üncü iç saha galibiyetini kazanmak. Bu sonuç, takımın ligde kalma yolunda büyük avantaj sağlayacak.

DERBİ DEĞİL HAYATTA KALMA MAÇI

Bucaspor 1928 karşılaşması, sadece İzmir derbisi olmanın ötesinde, Altınordu’nun ligdeki kaderini belirleyecek bir mücadele olarak görülüyor. Alınacak galibiyet, hem moral hem de puan açısından kırmızı-lacivertlilere nefes aldıracak.

SON DURUM

Altınordu’da cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlıkları süren birkaç futbolcunun durumu maç günü netleşecek. Teknik heyet, özellikle hücum hattında daha agresif bir oyun planı üzerinde çalışıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

