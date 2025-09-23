Yusuf Şimşek en zor sınavına çıkıyor

Altaylıların büyük bölümü, tecrübeli teknik adamla anlaşmaya varılmasını destekleyen ifadelerde bulundu. Siyah-beyazlı kulüpte daha önce 2023-24 sezonunda 1'inci Lig'de 48 gün görevde kalan Yusuf Şimşek; 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle 1.8 puan ortalaması yakalamıştı. O sezon kadronun dağılmasını gerekçe göstererek ikinci yarının başında istifa eden Şimşek, 1 yıl 8 ay sonra İzmir ekibine döndü.

3 MAÇTA 1 PUAN TOPLADILAR

Yusuf Şimşek'in istifası sonrası 1'inci Lig'den düşen Altay, geçen sezon da 2'nci Lig'e tutunamadı. Bu sezon 3'üncü Lig'e kötü bir başlangıç yapan siyah-beyazlı takım 3 maçta 1 puan toplayıp düşme hattında kaldı.

EN ZOR SINAV: ESKİŞEHİR

Transfer yasaklısı Altay'ın başındaki ilk sınavına pazar günü İzmir'de Eskişehirspor karşısında çıkacak tecrübeli çalıştırıcı, "Daha önce de birlikte yol yürüdüğümüz Altay Spor Kulübü ile yeniden buluştuk. Bu güzel camiaya tekrar katkı sunacak olmanın heyecanı içindeyiz. Yeni yolculuğumuz hayırlı olsun. Birlikte yüksek hedeflere" dedi.