Yusuf Şimşek en zor sınavına çıkıyor

Yusuf Şimşek en zor sınavına çıkıyor
Yayınlanma:
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek'in getirilmesi taraftarlar tarafından doğru hamle olarak yorumlandı.

Altaylıların büyük bölümü, tecrübeli teknik adamla anlaşmaya varılmasını destekleyen ifadelerde bulundu. Siyah-beyazlı kulüpte daha önce 2023-24 sezonunda 1'inci Lig'de 48 gün görevde kalan Yusuf Şimşek; 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle 1.8 puan ortalaması yakalamıştı. O sezon kadronun dağılmasını gerekçe göstererek ikinci yarının başında istifa eden Şimşek, 1 yıl 8 ay sonra İzmir ekibine döndü.

3 MAÇTA 1 PUAN TOPLADILAR

Yusuf Şimşek'in istifası sonrası 1'inci Lig'den düşen Altay, geçen sezon da 2'nci Lig'e tutunamadı. Bu sezon 3'üncü Lig'e kötü bir başlangıç yapan siyah-beyazlı takım 3 maçta 1 puan toplayıp düşme hattında kaldı.

EN ZOR SINAV: ESKİŞEHİR

Transfer yasaklısı Altay'ın başındaki ilk sınavına pazar günü İzmir'de Eskişehirspor karşısında çıkacak tecrübeli çalıştırıcı, "Daha önce de birlikte yol yürüdüğümüz Altay Spor Kulübü ile yeniden buluştuk. Bu güzel camiaya tekrar katkı sunacak olmanın heyecanı içindeyiz. Yeni yolculuğumuz hayırlı olsun. Birlikte yüksek hedeflere" dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul'un 24 ilçesi dikkat: 8 saatlik elektrik kesintileri geliyor
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Spor
FIFA'dan Türk kulübüne puan silme cezası geldi
FIFA'dan Türk kulübüne puan silme cezası geldi
Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçı kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçı kadrosu açıklandı
Arda Turan kötü haberi verdi
Arda Turan kötü haberi verdi