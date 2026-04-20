Yusuf Erdoğan sözünü tuttu

Trendyol 1. Lig’in 36. haftasında Sivasspor’u 3-1 mağlup eden Arca Çorum FK’da kaptan Yusuf Erdoğan, anlamlı bir jestle galibiyeti gazeteci Volkan Hançeroğlu’na armağan etti.

"VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK"

Maçın ardından takım arkadaşlarıyla birlikte galibiyet pozunu paylaşan Yusuf Erdoğan, kısa süre önce ameliyat geçiren Hançeroğlu’na destek mesajı verdi. Erdoğan, yaylahaber'e yaptığı açıklamada “Kamp süreci nedeniyle ziyaret edemedik ama verdiğimiz sözü tuttuk. Bu galibiyet Volkan Hançeroğlu’na moral olsun” dedi.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Kaptanın bu vefa dolu jesti sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar, Çorum FK’nın saha içindeki başarısının yanı sıra saha dışındaki duyarlılığını da takdir etti.

HANÇEROĞLU’NDAN TEŞEKKÜR

Duygularını paylaşan Volkan Hançeroğlu ise, “Çorum FK’ya olan inancım tam. Takımın her koşulda yanında olacağım” sözleriyle teşekkürlerini iletti.