Yok artık Ali Koç! Bomba iddia: Görüştüğü teknik direktör bakın kim çıktı

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarına devam ediyor.

Milli arada yeni hocasını belirlemek isteyen sarı-lacivertlilerin gündemine bomba bir isim düştü.

Zinedine Zidane

FENERBAHÇE'DEN ZIDANE BOMBASI!

Sabah'ın haberine göre; Ederson, Asensio ve Kerem transferlerini yaparak kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, takımın başına Zinedine Zidane'ı getirmek için harekete geçti.

Haberin devamında kesinlikle yabancı hocadan yana olduğunu belirten Ali Koç'un, takımı üstünde tartışma olmayacak birine emanet etmeyi istediği belirtildi.

Sportif direktör Devin Özek’in, Ange Postecoglou, Luciano Spalletti ve Domenico Tedesco ile görüşerek durumları hakkında bilgilendirme yaptığı aktarıldı.

Ancak Spalletti’nin, ailesine zaman ayırmayı tercih ettiği için teklifi kabul etmediği ifade edildi.

Bu gelişmenin ardından çalışmalarını hızlandıran yönetim, beklenmedik bir hamleyle Zinedine Zidane ile masaya oturdu.

Fransız teknik adamın gelen teklife sıcak baktığı ve taraflar arasında bir ön mutabakat sağlandığı yazıldı.

Maaş ve sözleşmeye dair ayrıntılar netleştiğinde, 53 yaşındaki çalıştırıcının Türkiye’ye geleceği kaydedildi.

KUPA KOLEKSİYONERİ

Teknik direktörlük kariyerinde sadece Real Madrid'in başına geçen Zidane, Ocak 2016'da Rafael Benitez'in ayrılması sonrası göreve geldi.

Haziran 2018'e kadar takımın başında kalan Zidane, bu süreçte 3 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupası, 2 Kulüpler Dünya Kupası, 1 La Liga, 1 İspanya Süper Kupası kazandı.

Mart 2019'da yeniden Real Madrid'in başına geçen Zidane, Haziran 2021'de kulüpten ayrıldı.

Zidane, Real Madrid ile 2. döneminde 1 La Liga ve İspanya Süper Kupası şampiyonluğu kazandı.

Fransız teknik adam, Al Hilal'den gelen yıllık 100 milyon euroluk teklifi reddetmişti.

Zidane, şu anda Fransa 2. Ligi'nde mücadele eden Rodez Aveyron takımının yatırımcılığını yapıyor.