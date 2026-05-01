Yıldız futbolcu Galatasaray ya da Fenerbahçe’ye transfer olabilir

Juventus'un yollarını ayırmayı planladığı Jonathan David'in Galatasaray ya da Fenerbahçe'ye transfer olabileceği iddia edildi.

İtalya Serie A ekibi Juventus’un bonservis ödemeden Lille’den kadrosuna kattığı forvet Jonathan David’in Türkiye’ye transfer olabileceği öne sürüldü.
Yüksek maaşı ve performansının beğenilmemesinden dolayı takımdan gönderilmek istenen 26 yaşındaki Kanadalı golcü için flaş Galatasaray ve Fenerbahçe iddiası ortaya atıldı.

BU YAZ TRANSFER OLABİLİR

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; 12 milyon euro imza parası ve 8 milyon euro maaş karşılığında Juventus’a transfer olan Jonathan David’in bu yaz Galatasaray ya da Fenerbahçe’ye imza atabileceği ifade edildi.
Haberin devamında, Galatasaray’ın Victor Osimhen’i satması durumunda Jonathan David’in transferini düşünebileceği yazıldı.
Gelecek sezon kadrosuna forvet hamlesi yapmak isteyen Fenerbahçe’nin ise önemli bir hedef olabileceği aktarıldı.

DAVID’IN JUVENTUS KARNESİ

Bu sezon Juventus formasıyla 43 resmi maçta forma giyen Jonathan David, 8 gol atarken 5 asist yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Spor
Galatasaray baştan aşağı değiştirecek
Galatasaray baştan aşağı değiştirecek
Sergen Yalçın: Çok fazla bir şey konuşmaya gerek yok
Sergen Yalçın: Çok fazla bir şey konuşmaya gerek yok
Beşiktaş ilk yarı işi bitirdi: Gaziantep'te zorlanmadı
Beşiktaş ilk yarı işi bitirdi: Gaziantep'te zorlanmadı