İtalya Serie A ekibi Juventus’un bonservis ödemeden Lille’den kadrosuna kattığı forvet Jonathan David’in Türkiye’ye transfer olabileceği öne sürüldü.

Yüksek maaşı ve performansının beğenilmemesinden dolayı takımdan gönderilmek istenen 26 yaşındaki Kanadalı golcü için flaş Galatasaray ve Fenerbahçe iddiası ortaya atıldı.

BU YAZ TRANSFER OLABİLİR

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; 12 milyon euro imza parası ve 8 milyon euro maaş karşılığında Juventus’a transfer olan Jonathan David’in bu yaz Galatasaray ya da Fenerbahçe’ye imza atabileceği ifade edildi.

Haberin devamında, Galatasaray’ın Victor Osimhen’i satması durumunda Jonathan David’in transferini düşünebileceği yazıldı.

Gelecek sezon kadrosuna forvet hamlesi yapmak isteyen Fenerbahçe’nin ise önemli bir hedef olabileceği aktarıldı.

DAVID’IN JUVENTUS KARNESİ

Bu sezon Juventus formasıyla 43 resmi maçta forma giyen Jonathan David, 8 gol atarken 5 asist yaptı.