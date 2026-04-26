Yenile yenile düşme hattının dibine geldi "Ben hayal satmam" dedi

Süper Lig'de üst üste mağlubiyetler alan Antalyaspor, deplasmanda Göztepe'ye de 2-0 yenilince düşme hattının dibine kadar geldi. Teknik direktör Sami Uğurlu, maçtan sonra rakibi tebrik ederek "Gerçekten iyi oynuyorlar" dedi.

Uğurlu, "Göztepe takımı özellikle son dönemlerde zaten belki de son 2 senedir oynadığı oyun aslında bütün takımlar tarafından biliniyor. Ancak gerçekten iyi oynuyorlar. Uzun, yüksek toplar orada agresif oyuncular ve düşen topları kazanıp sonuçlandırmak Göztepe'nin en büyük oyun planlarından bir tanesi. Duran toplar, kenar atışlar tabii ki de ayrı bir hikaye. Ancak bir hafta boyunca bunu çalışıp daha maçın 1. dakikası dolmadan böyle bir gol yedik. Aslında bize en çok üzen tarafı ve sonrasında tabii ki de toparlanmak biraz daha zor oldu" diye konuştu.

"BEN HAYAL SATMAM"

Kalan 3 haftada 6 puan alarak ligde kalmayı hedeflediklerini belirten Uğurlu, şöyle devam etti:

"İlk geldiğimiz güne aslında geri döndük. Avantajımızı kaybettik. Ancak biz hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Oyuncularıma güvenim tabii ki devam ediyor. Ben hayal satmam burada gerçekçi olmak gerekiyor. Takım olarak oynadığımız zaman puanlar alabiliyoruz. Takım kalitesi belli bir seviyede. Mücadele ettiğimizde 11 kişi iyi oynadığımızda iyi işler çıkardık, çıkaracağız. Bundan sonra telafisi yok artık. Son 3 haftanın telafisi yok. Alanya maçının telafisi yok. Özellikle Kocaeli maçının telafisi yok. 3 maçta hedefimiz 6 puan. Bu 3 haftada alacağımız 6 puan bizi ligde tutacak. 2 maçı alıp ligde kalacağız." (AA)