Yasin Öztekin'in takımı 9 gol yiyip amatöre düştü

Yasin Öztekin'in formasını giydiği 3. Lig ekibi İzmir Çoruhlu FK, Ayvalıkgücü'ne 9-1 kaybetti ve amatöre düştü.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki Ege temsilcilerinden İzmir Çoruhlu FK, 6 sezonluk mücadelesinin ardından küme düşme üzüntüsü yaşadı.
Yıllarca Bergama Belediyespor olarak liglerde yer alan, şirketleşmeye giderek önce Bergama Sportif, iki sezon önce de Ahmet Çoruhlu'nun kulübü devralmasıyla İzmir Çoruhlu FK adını alan takım profesyonel kategoriye veda etti.

AYVALIKGÜCÜ'NDEN 9 YEDİLER

Ligin son haftasında kümede kalması için rakiplerinden Altay'ın evinde Afyonspor'a yenilip, kendisinin de Ayvalıkgücü Belediyespor'u yenmesi gereken İzmir Çoruhlu FK havlu attı.
İzmir ekibi, hemşehrisi Altay'ın 2-0'lık Afyon galibiyetiyle kurtuluşunu ilan ettiği son hafta 9-1'lik Ayvalıkgücü mağlubiyetiyle amatöre düştü.
Çoruhlu'nun kadrosunda Yasin Öztekin ve Nizamettin Çalışkan gibi tecrübeli isimler yer alıyordu. (DHA)

