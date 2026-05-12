Yasin Kol'un tuttuğu takım ortaya çıktı: Flaş Hacıosmanoğlu iddiası

Süper Lig'de sezonun en çok konuşulan isimleri arasında ilk sırayı hakem Yasin Kol aldı.

Yasin Kol, FIFA kokartı olmamasına rağmen en kritik maçlara atanırken, her kulüp tarafından da eleştiri yağmuruna tutuldu.

Cevabı en çok merak edilen soru ise Yasin Kol'un hangi takımı tuttuğu oldu.

Gazeteci Serhat Ulueren, bu konuda çarpıcı bir iddiada bulundu. Ulueren, katıldığı yayında, "Yasin Kol tescilli Fenerbahçelidir. Bu sene Fenerbahçe'yi kurtarmak için elinden geleni yaptı. Buna imkan veren de TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu. Fenerbahçe kendi hatalarıyla şampiyonluğu Galatasaray'a verdi. Kimse TFF ve hakemlere laf etmesin" dedi.

"KALİTESİ OSIMHEN'DEN YÜKSEK"

Ulueren, Galatasaraylı Osimhen ve Icardi ile ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'ın iki yıldızı Icardi ve Osimhen çok farklı karaktere sahipler. Icardi biraz rahat, Osimhen ise çok hırslı ve kendini sahada gösteriyor. Ben zaten Icardi'nin kalacağını düşünüyorum. Bu konfor alanını ve rahatlığı hiçbir yerde bulamaz. Ama teknik kalitesi Osimhen'den daha yüksek. Bu da bir gerçek."