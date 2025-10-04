Yasin Kol'la ilgili flaş iddia: Sonuca etki yapabilir

Yayınlanma:
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Yasin Kol'la ilgili dikkat çeken bir yorum geldi.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında bu akşam oynanacak maçı Yasin Kol yönetecek. Yasin Kol ismi MHK'nın açıklanmasıyla birlikte tartışmaların konusu olmuştu.

Gazeteci Halil Özer de derbi öncesi yaptığı değerlendirmede Yasin Kol'un sonuca etki edebileceğini ileri sürdü.

Özer'in Milliyet'in haberindeki sözleri şöyle:

- Galatasaray, Liverpool maçındaki kadro ile çıkarsa ve aynı mücadele ritmini yakalarsa Beşiktaş’ın işi çok zorlaşır.

- İşte burada Galatasaray’ın antrenman sistemi ortaya çıkacak. Tabii Osimhen’in durumu önemli. Eğer İcardi oynarsa ve üstüne Okan hoca bir de Sane’yi kullanırsa işte o zaman seyirci avantajına rağmen maç ortada olur.

"YASİN KOL'UN YÖNETMESİ BENİ TEDİRGİN EDİYOR"

- Maçı da hiç tutmadığım Yasin Kol’un yönetmesi beni tedirgin ediyor. Muhtemelen sonuca etki yapabilir. Bence kaçarı yok. İnşallah ben yanılırım. O yüzden maçın pek de futbol dolu olacağını düşünmüyorum.

Galatasaray Beşiktaş derbisinin VAR hakemi açıklandıGalatasaray Beşiktaş derbisinin VAR hakemi açıklandı

- Dediğim gibi eğer Osimhen oynamazsa maç net olarak ortada.

Kaynak:Milliyet

