Eski milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit'in yeni görevi açıklandı.

Kariyerinde 2 dünya ve 7 Avrupa şampiyonluğu ile olimpiyat 3'üncülüğü bulunan eski milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit'in yeni görevi belli oldu.

Yasemin Adar Yiğit, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

FEDERASYON AÇIKLADI

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle:

Yasemin Adar Yiğit veda ettiYasemin Adar Yiğit veda etti

"Kadın güreşimizin öncülerinden, olimpiyat madalyalı, 2 kez dünya, 7 kez Avrupa şampiyonu sporcumuz Yasemin Adar Yiğit’in, Gençlik ve Spor Bakanlığında Spor Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasını tebrik ediyoruz.

Aktif sporculuk döneminde ülkemize sayısız ilki ve büyük başarıları kazandıran Yasemin Adar Yiğit, kadın güreşinin Türkiye’de yükselmesinde en güçlü isimlerden biri oldu. Yeni görevinde başarılar diliyor, Türk sporuna sağlayacağı katkıların aynı kararlılık ve vizyonla devam edeceğine inanıyoruz."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

