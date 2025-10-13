Yapay zeka milli takımın Dünya Kupası'na katılma ihtimalini açıkladı

A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'nde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet aldı ve topladığı 6 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Ay yıldızlılar, Gürcistan ve Bulgaristan'ı yenerken, grup lideri İspanya'ya mağlup oldu.

3 maçın oynanması sonrası yapay zeka, Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılma ihtimalini hesapladı.

DOĞRUDAN KATILIM ZOR

Yapay zeka, milli takımın Dünya Kupası'na doğrudan katılma ihtimalini düşük buldu.

İşte Chat GPT'nin Türkiye'nin Dünya Kupası ile ilgili yaptığı tahmin: