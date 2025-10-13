Yapay zeka milli takımın Dünya Kupası'na katılma ihtimalini açıkladı

Yapay zeka milli takımın Dünya Kupası'na katılma ihtimalini açıkladı
Yayınlanma:
Yapay zeka, Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılma ihtimalini hesapladı.

A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'nde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet aldı ve topladığı 6 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Ay yıldızlılar, Gürcistan ve Bulgaristan'ı yenerken, grup lideri İspanya'ya mağlup oldu.

3 maçın oynanması sonrası yapay zeka, Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılma ihtimalini hesapladı.

Süper Lig ekibinden ücretsiz bilet müjdesiSüper Lig ekibinden ücretsiz bilet müjdesi

DOĞRUDAN KATILIM ZOR

Yapay zeka, milli takımın Dünya Kupası'na doğrudan katılma ihtimalini düşük buldu.

İşte Chat GPT'nin Türkiye'nin Dünya Kupası ile ilgili yaptığı tahmin:

"Türkiye’nin Dünya Kupası 2026’ya katılma olasılığı orta‐üst düzeyde görünüyor. Doğrudan ilk sıra almak zorsa, ama grup ikinciliği ve ardından play‐offlar yolu açılırsa katılma şansı oldukça realist.

Benim kestirimim:

Doğrudan katılım: daha düşük ihtimal, belki %10‑15 arası.

Play‐off yoluyla katılım de dâhil edildiğinde, Türkiye’nin %60‑70 dolaylarında bir ihtimalle Dünya Kupası’nda olabileceğini düşünüyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 22 ilçede bazı noktalar karanlıkta kalacak
Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Emekli ve memura seyyanen zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş refah payını da anlattı
Skandal üstüne skandal! Neden kadro dışı bırakıldılar? Fenerbahçe Japonları nasıl çıldırttı
Karlı günler geri döndü: 17 il beyaz örtüyle kaplandı
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Spor
Montella'dan Berke Özer açıklaması: Bunun sonuçları olur
Montella'dan Berke Özer açıklaması: Bunun sonuçları olur
TFF açıkladı: Gelir Gazze'ye bağışlanacak
TFF açıkladı: Gelir Gazze'ye bağışlanacak