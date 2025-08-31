Volkan Demirel'den olay yaratacak Kerem Aktürkoğlu iddiası: Olmayacak

Volkan Demirel'den olay yaratacak Kerem Aktürkoğlu iddiası: Olmayacak
Yayınlanma:
Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin anlaştığı Kerem Aktürkoğlu ile ilgili çok çarpıcı iddialarda bulundu.

Fenerbahçe'nin eski kalecisi, teknik direktör ve yorumcu Kerem Aktürkoğlu, bu akşam saatlerinde imza atmak için İstanbul'a geleceği belirtilen Kerem Aktürkoğlu ile ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu.

Volkan Demirel, Now'da katıldığı programda şunları söyledi:

"İlk günden beri Kerem konusu olduğundan beri bir şey anlatmaya, söylemeye çalışıyorum ve sinirleniyorum. Kerem'in futbolculuğuna hiçbir lafım yok ama bence Fenerbahçe'de olmayacak. Sürekli bir sorun çıkıyor. Bir de Mourinho'nun istediği oyuncuydu, Mourinho gitti. O zaman Morinho gitmeseydi. Sürekli tezatlıklar var.

Bir anlam veremiyorum ve üzülüyorum. Şu konuşmayı duymak, transferin uzaması ve gecikmesi... Şampiyonlar Ligi'nden elendi bu takım ve 30 milyon euro para gitti. Kerem gelse maçı mı kazanacaktı bu takım? Golü attı diye değerlendi, onu da tebrik etmek lazım, transfer olacağı takıma karşı aslan gibi oynadı.

Bu tarz şeyleri gündeme getirmek kulüplere zarar veriyor. 'Ahlak dersi verdik, onu yaptık, bunu yaptık' deniyor. Fenerbahçe teklif yapıyor, Galatasaray'ın 5 günlük süresi var falan... Bunlara gerek yok, camialara zarar veriliyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

