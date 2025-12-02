Volkan Demirel'den müthiş galibiyet

Volkan Demirel'den müthiş galibiyet
Yayınlanma:
Sakaryaspor'a konuk olan Gençlerbirliği, 5 golle galip gelerek adını bir üst tura yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 4’ncü tur maçında Sakaryaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanan maçta Gençlerbirliği sahadan 5-0’lık skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği, grup aşamasına yükseldi. Sakaryaspor ise turnuvaya veda etti.



DETAYLAR

HAKEMLER: Emre Kargın, Kadir Akıllı, Onur Gülter

SAKARYASPOR: Göktuğ Baytekin, Doğukan Tuzcu, Oğuzhan Açıl, Sadık Çiftpınar, Alparslan Demir(Dk.63 Lukasz Zwolinski), Selim Kütük, Eren Erdoğan(Dk.73 Erden Dağlı), Mirza Cihan(Dk.79 Kerem Yusuf Aydın), Rijaf Kobiljar, Mehmet Olçay (Dk.73 Emre Demir), Umechi Akuazaoku

GENÇLERRLİĞİ: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm(Dk.64 Pedro Pereira), Sinan Osmanoğlu, Thalisson Kelvan Da Silva, Abdurrahim Dursun, Zan Zuzek, Dilhan Demir(Dk.85 Kevin Csoboth), Samed Onur, Dal Varesanovic(Dk.79 Furkan Ayaz Özcan), Metehan Mimaroğlu(Dk.85 Prince Martor), Sekou Koita(Dk.85 Seyfi Kiskanç)

GOLLER: Dk.70 Metehan Mimaroğlu, Dk.75-83 Dilhan Demir, Dk. 87 Samed Onur, Dk. 90+3 Sinan Osmanoğlu (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Oğuzhan Açıl, Emre Demir, Göktuğ Baytekin, Selim Kütük, (Sakaryaspor), Abdurrahim Dursun, Thalisson (Gençlerbirliği)

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

