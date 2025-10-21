Vodafone Sultanlar Ligi’nde sezonun ilk derbisi için geri sayım başladı.

22 Ekim Çarşamba akşamı saat 19.30’da Eczacıbaşı Spor Salonu’nda oynanacak Eczacıbaşı Dynavit - VakıfBank karşılaşması, hem rekabet hem de atmosfer açısından sezonun en dikkat çekici mücadelelerinden biri olacak.

TÜM BİLETLER TÜKENDİ

Eczacıbaşı Dynavit’in yeni salonunda oynanacak derbi için satışa sunulan tüm biletler tükendi. Taraftarlar, sezonun en önemli maçlarından birine büyük ilgi gösterdi. Maç TRT Spor ve Tabii platformlarından canlı yayınlanacak.

SİMGE AKÖZ İDDİALI KONUŞTU

Takım kaptanı Simge Aköz, maç öncesi yaptığı açıklamada VakıfBank’ın güçlü bir rakip olduğunu vurgularken, "Bu tip maçlar bizim için gelişim fırsatı. Servis ve savunmada istikrarlı kalmak, tempoyu belirlemek istiyoruz. Takım içi enerji çok yüksek, taraftarımızın desteğiyle sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

Dev derbi saat 19.30'da

PEMBE TOP TRİBÜNDE OLACAK

Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında oyuncular sahaya özel pankartlarla çıkacak. Tribünlerde pembe voleybol topları dolaştırılarak farkındalık yaratılacak. Bu anlamlı detay, sporun sosyal sorumlulukla buluştuğu anlardan biri olacak.

Eczacıbaşı hazırlıklarını sürdürdü

EFSANE KAPTAN DÖNÜYOR

Yeni salonda gelenek haline gelen temsili para atışı, bu kez Eczacıbaşı’nın eski kaptanı Esra Gümüş Kırıcı tarafından gerçekleştirilecek. Bu sembolik an, geçmişle bugünü buluşturacak.

MASKOT TIGER DA SAHADA

Eczacıbaşı Dynavit’in sevilen maskotu Tiger, karşılaşma boyunca tribünleri coşturacak. Maç içi etkinliklerle taraftarlara unutulmaz bir akşam yaşatılması hedefleniyor.

ULAŞIM İÇİN ALTERNATİFLER

Eczacıbaşı Spor Salonu’na toplu taşıma ile ulaşım sağlayacaklar için de güzergahlar açıklandı:

Marmaray Yunus İstasyonu, salona yürüyüş uzaklığında.

Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu Kartal durağında indikten sonra geçen otobüs hattı: KM34

Girişler 3 farklı kapıdan yapılacak

Mücadeleyi yerinde takip edecek taraftarlar için salona 3 farklı kapıdan giriş yapılabilecek.

VIP Seyirci Girişi: 101,102,103

Misafir Seyirci Girişi: 104, 105, 106, 107, 108

Ana Seyirci Girişi: 109, 110, 111, 112, 113

DEV DERBİ ŞİFRESİZ KANALDA

Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması 22 Ekim Çarşamba günü, saat 19.30’da Eczacıbaşı Spor Salonu’nda oynanacak.

Mücadele, TRT Spor ve Tabii ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.