Victor Osimhen'in sakatlığı için ilk açıklama geldi
Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan Victor Osimhen için teknik direktöründen ilk açıklama geldi.
Galatasaray’ın golcüsü Victor Osimhen, Nijerya ile Ruanda arasında oynanan milli maçta sakatlandı.
OYUNDAN ÇIKMAK ZORUNDA KALDI
Yaşanan bir pozisyon sonrası yerde kalan Victor Osimhen maça daha fazla devam edemeyerek 36. dakikada oyundan çıktı.
"AYAK BİLEĞİNDE AĞRI HİSSETTİ"
Oyuncunun sakatlığı Galatasaraylı taraftarları endişelendirirken ilk açıklama geldi. Nijerya teknik direktörü Eric Chelle açıklamasında "Osimhen, ayak bileğinde ağrı hissetti. Durumuna yarın bakacağız" dedi.
TAKIM ARKADAŞLARINA TAKTİK VERDİ
Nijeryalı golcünün oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesinde kalıp takım arkadaşlarına taktik verdiği anlar da dikkat çekti.
NİJERYA TEK GOLLE GALİP GELDİ
Kıran kırana geçen mücadelede Nijerya rakibini Tolu Arokodare’nin 51’de attığı gol ile 1-0 mağlup etmeyi başardı.