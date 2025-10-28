VAR kayıtları açıklandı: Süper Lig'de 10. haftada neler yaşandı

VAR kayıtları açıklandı: Süper Lig'de 10. haftada neler yaşandı
Yayınlanma:
Merakla beklenen VAR kayıtları açıklandı: 10. haftanın kritik anları gün yüzüne çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında oynanan karşılaşmalara ait VAR (Video Yardımcı Hakem) kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan kayıtlar arasında özellikle Galatasaray-Göztepe ve Kasımpaşa-Beşiktaş maçlarındaki tartışmalı pozisyonlar dikkat çekti.

2024/11/07/hbgs.jpg

Galatasaray - Göztepe Maçı: Osimhen’in Golü

19. dakikada Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen’in attığı gol, ilk etapta ofsayt şüphesiyle incelendi. Yayınlanan VAR konuşmalarında şu diyaloglar yer aldı:

VAR: “Oğuzhan Hocam, potansiyel gol kararı için sahada inceleme öneriyorum.”

Oğuzhan Çakır: “Ekranın başındayım şu anda Özgür hocam.”

VAR: “Top defans oyuncusundan geliyor, dolayısıyla ofsayt yok. Geniş açıdan da gör.”

Oğuzhan Çakır: “Tamam, gol veriyorum. Teşekkür ederim.”

Bu diyaloglar, pozisyonun neden gol olarak değerlendirildiğini netleştirdi.

Kasımpaşa - Beşiktaş Maçı: İptal Edilen Penaltı

Kasımpaşa’nın 35. dakikada kazandığı penaltı, VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Kayıtlarda, hakem ile VAR arasında geçen detaylı değerlendirme süreci yer aldı. Pozisyonun temasın yetersiz olduğu ve oyuncunun kendini bıraktığı yönünde yorumlandığı belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Bu ilk kez olacak! Yarın bütün okullarda Erdoğan'ın mesajı okutulacak
Ali Koç ne biliyor? Kumarbaz hakemi açıkladı: Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu bütün ülke görecek
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Şansal Büyüka bahis skandalından da büyük rezaletleri anlattı: Ali Koç'un yapı iddiası haklılık kazandı
Son 5 yılın şampiyonlukları iptal edilebilir mi? Bahis skandalının sonu neye varacak?
Spor
A Milli takımın maçında hakem bayıldı
A Milli takımın maçında hakem bayıldı
Sadettin Saran'dan skandal açıklaması
Sadettin Saran'dan skandal açıklaması