VAR kayıtları açıklandı: Süper Lig'de 10. haftada neler yaşandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında oynanan karşılaşmalara ait VAR (Video Yardımcı Hakem) kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan kayıtlar arasında özellikle Galatasaray-Göztepe ve Kasımpaşa-Beşiktaş maçlarındaki tartışmalı pozisyonlar dikkat çekti.

Galatasaray - Göztepe Maçı: Osimhen’in Golü

19. dakikada Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen’in attığı gol, ilk etapta ofsayt şüphesiyle incelendi. Yayınlanan VAR konuşmalarında şu diyaloglar yer aldı:

VAR: “Oğuzhan Hocam, potansiyel gol kararı için sahada inceleme öneriyorum.”

Oğuzhan Çakır: “Ekranın başındayım şu anda Özgür hocam.”

VAR: “Top defans oyuncusundan geliyor, dolayısıyla ofsayt yok. Geniş açıdan da gör.”

Oğuzhan Çakır: “Tamam, gol veriyorum. Teşekkür ederim.”

Bu diyaloglar, pozisyonun neden gol olarak değerlendirildiğini netleştirdi.

Kasımpaşa - Beşiktaş Maçı: İptal Edilen Penaltı

Kasımpaşa’nın 35. dakikada kazandığı penaltı, VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Kayıtlarda, hakem ile VAR arasında geçen detaylı değerlendirme süreci yer aldı. Pozisyonun temasın yetersiz olduğu ve oyuncunun kendini bıraktığı yönünde yorumlandığı belirtildi.