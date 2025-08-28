Vanspor'a müjdeyi verdi

Vanspor'a müjdeyi verdi
Vanspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu transfer açıklaması yaptı.

TFF 1. Lig'in ilk 3 haftasında aldığı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle ikinci sıraya yerleşen Vanspor, bu hafta evinde Bandırmaspor ile yapacağı maçı kazanarak üst sıralardaki yerini korumak istiyor.

Vanspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, 3 maçta 7 puanın takım adına iyi bir sonuç olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ortaya koyulan oyun, özellikle Iğdır FK maçının ikinci yarısı sevindirici. Bu hafta yine zorlu bir rakibe karşı, geçen yıl play-off oynamış ve bu senede hedefleri olan bir takımla karşılaşacağız. Maça iyi hazırlanıyoruz. Oyuncularımın uyum sürecini aştığını düşünüyorum. Tek eksiğimiz kendi sahamızda oynayacağımız maçta taraftarımız olmayacak. Geçen maç öncesinde söylemiştim, aynı ruhla taraflarımız varmış gibi oynayacağız.

Takımımız 1. Lig'e uzun yıllar sonra tekrar çıktı. Bu ligdeki ilk hedefimiz kalıcı olup, şehrimizin ve kulübümüzün ligi tanıyarak önümüzdeki senelerde şampiyonluk adına kurulmuş, yapılanmış ve altyapısı kurulmuş bir takım olmak istiyoruz. Oyuncularımızın gösterdiği performans ilk 7 adına umutlandırıyor ama ligde kalıcı olup taraftarımızın beğeneceği futbolu oynayarak şehrimizi iyi temsil etmek istiyoruz.

Kamp süreci ve bir hafta sonrasında ana kadromuzu oluşturmuştuk. Oynadığımız maçlar hangi bölgeye transfer ihtiyacımızın olduğunu gösterecek demiştim. Çalışmalarımız devam ediyor, transfer dönemi bitmeden 2 veya 3 transferimiz daha olacak. Bütün maçlarda 3 puanı hedefliyoruz ama özellikle kendi sahamızda, seyircimizin önünde her maç 3 puanla ayrılmak istiyoruz."

