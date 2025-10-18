Vanspor Pendikspor'u elinden kaçırdı
TFF 1. Lig'in 10. haftasında Vanspor, sahasında Pendikspor'la karşılaştı.
Ev sahibi takım 37. dakikada Cedric'le öne geçti.
Pendikspor, bu gole bitime 5 dakika kala Yiğit Fidan'la cevap verdi.
88'DE KIRMIZI KART ÇIKTI
Maçın 88. dakikasında Pendiksporlu Denic kırmızı kart gördü.
Karşılaşma 1-1 sonuçlandı.
Stat: Van Atatürk
Hakemler: Yiğit Arslan, Emre Doğu, Murathan Çomoğlu
İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Erdi Dikmen, Africo, Jefferson (Dk. 83 Erdem Seçgin), Mehmet Özcan (Dk. 87 Vlachomitros), Sabahattin Destici, Traore (Dk. 46 Batuhan Kör (Dk. 70 Jevsenak)), Bekir Can Kara, Regis, Cedric
Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Furkan Mehmet Doğan, Soldo, Erdem Gökçe ( Dk. 62 Hüseyin Maldar), Yiğit Fidan, Hakan Yeşil (Dk. 82 Görkem Bitin), Bekir Karadeniz (Dk. 62 Hamza Akman), Denic, Wilks, Clarke-Harris (Dk. 82 Adnan Uğur), Ahmet Karademir (Dk. 46 Thuram)
Goller: Dk. 37 Cedric (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 85 Yiğit Fidan (Atko Grup Pendikspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 88 Denic (Atko Grup Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Yiğit Fidan (Atko Grup Pendikspor), Dk. 28 Traore, Dk. 44 Oulare (İmaj Altyapı Vanspor)