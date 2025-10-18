Vanspor Başkanı Erol Temel hedeflerini açıkladı

Vanspor Başkanı Erol Temel hedeflerini açıkladı
Yayınlanma:
Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel, hedeflerinin takımı ileriye taşımak olduğunu söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel, düzenlediği basın toplantısında amaçlarının kulübü "ileriye" taşımak olduğunu söyledi.

Temel, şunları söyledi:

"Göreve geldiğimiz zaman stadyum, tesis yapacağımızı, altyapımızı güçlendireceğimizi ve Vanspor'u kurumsallaştıracağımızı söylemiştik. Tesislerimizde çalışmalar devam ediyor. Stad ise Cumhurbaşkanı onayını bekliyor. TOKİ ve Çevre Şehircilik Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı arasındaki yazışmalar da bitti. Yakın zamanda kentin hakkettiği stadyumu yapacağız. Bu hasretliğe en kısa sürede son vereceğiz. Bunun yanında İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da Vanspor okullarını kuracağız. Vanlıların yoğun yaşadığı illerde okullarımız açıp orada yaşayan gençlere sahip çıkacağız. Vanspor'un ismini her yerde duyurmaya çalışacağız.

"235 MİLYON LİRA HARCADIK"

Valilikten yazı geldi: Vanspor başkanı değiştiValilikten yazı geldi: Vanspor başkanı değişti

Bugüne kadar ne yaptığımızı basınla paylaşacağız. Sadece bu sezon 1. Lig’e çıktığımız günden beri yaklaşık 235 milyon lira para harcadık. Bunun 99 milyonu sponsorluktan geldi. Bunun yanında yönetim kurulundan 5 milyon 500 bin lira, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 2 milyon 700 bin lira, bilet gelirlerinden 3 milyon 200 bin lira, bağışlardan 8 milyon, bonservisten 8 milyon ve store mağazasından yaklaşık 600 bin lira geldi. Ben de bu sene 106 milyonu Vanspor'a harcadım. Amacımız memlekete hizmet etmek ve memleketin gençlerine sahip çıkmaktır."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

