Valverde ile Tchouameni'ye verilen ceza belli oldu

Real Madrid, antrenmanda ve soyunma odasında kavga eden Federico Valverve ve Aurelien Tchouameni'ye 500 bin euro para cezası verdi.

Real Madrid, Federico Valverve ve Aurelien Tchouameni’nin antrenmanda ve soyunma odasında kavga ettiğini doğrulamasının ardından iki futbolcuya da ceza kesti.
İspanyol devi, iki futbolcuya da 500 bin euro para cezası verildiğini açıkladı.

‘’İÇ SORUŞTURMA SÜRECİ TAMAMLANDI’’

Kulüpten yapılan açıklamada, "Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni, yaşananlardan dolayı pişmanlıklarını ifade ederek birbirlerinden özür diledi. Her iki oyuncuya da 500 bin euro para cezası uygulanmasına karar verildi ve iç soruşturma süreci tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

İspanyol spor gazetesi Marca, Real Madrid'in iki yıldız futbolcusu Aurelien Tchouameni ve Federico Valverde'nin antrenmanda ve soyunma odasında kavga ettiğini ifade etmişti.
Marca'nın internet sayfasında manşete taşıdığı haberde, Fransız futbolcu Tchouameni ve Uruguaylı oyuncu Valverde arasında son iki gündür antrenmanlarda büyük bir gerginlik yaşandığı belirtilmişti.
Haberde, "Real Madrid soyunma odasındaki gerilim, dün Valverde ve Tchouameni arasında yaşanan kavga sonrasında azalmak bir yana, son saatlerde daha da kötüleşti. Uruguaylı ve Fransız oyuncunun karıştığı son olay, Federico'nun hastaneye kaldırılmasıyla sonuçlandı." denilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

