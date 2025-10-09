Ünlü teknik direktör hayatını kaybetti

Arjantin futbolunun en ünlü teknik direktörlerinden Miguel Angel Russo'nun hayatını kaybettiği belirtildi.

Boca Juniors'un başındaki Russo, uzun süredir kanser hastalığı ile mücadele ediyordu.

Son dönemde durumu kötüleşen Russo'nun yerine son maçlarda takımın başında yardımcısı Claudio Uberda yer almıştı.

BOCA JUNİORS'TAN AÇIKLAMA

Boca Juniors Kulübü, Miguel Angel Russo'nun hayatını kaybettiğini şu açıklamayla duyurdu:

"Boca Juniors, Miguel Angel Russo'nun vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyor.

Miguel, Boca Juniors'ta silinmez bir iz bırakmıştır ve her zaman neşe, sıcaklık ve çabanın bir örneği olarak kalacaktır.

Bu acı anda ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz."

Boca Juniors teknik direktörü olarak 1'er kez lig şampiyonluğu ve lig kupası kazanan Russo, takımına Libertadores zaferi de yaşatmıştı.

Russo, 1998-99 sezonunda da İspanya'nın Salamanca takımını çalıştırmıştı.