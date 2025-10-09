Ünlü teknik direktör hayatını kaybetti

Ünlü teknik direktör hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Arjantin'in Boca Juniors takımının teknik direktörü Miguel Angel Russo'nun hayatını kaybettiği açıklandı.

Arjantin futbolunun en ünlü teknik direktörlerinden Miguel Angel Russo'nun hayatını kaybettiği belirtildi.

Boca Juniors'un başındaki Russo, uzun süredir kanser hastalığı ile mücadele ediyordu.

Son dönemde durumu kötüleşen Russo'nun yerine son maçlarda takımın başında yardımcısı Claudio Uberda yer almıştı.

BOCA JUNİORS'TAN AÇIKLAMA

Boca Juniors Kulübü, Miguel Angel Russo'nun hayatını kaybettiğini şu açıklamayla duyurdu:

"Boca Juniors, Miguel Angel Russo'nun vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyor.

Miguel, Boca Juniors'ta silinmez bir iz bırakmıştır ve her zaman neşe, sıcaklık ve çabanın bir örneği olarak kalacaktır.

Bu acı anda ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz."

Boca Juniors teknik direktörü olarak 1'er kez lig şampiyonluğu ve lig kupası kazanan Russo, takımına Libertadores zaferi de yaşatmıştı.

Russo, 1998-99 sezonunda da İspanya'nın Salamanca takımını çalıştırmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı: Aralarında Türkler de var
Aralarında Türkler de var
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı
İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
Spor
Federasyondan Galatasaray'a ceza
Federasyondan Galatasaray'a ceza
İsmail Kartal reddetti: İbre Erol Bulut'a döndü
İsmail Kartal reddetti: İbre Erol Bulut'a döndü
Tedesco dayanamadı: Sonunda patladı
Tedesco dayanamadı: Sonunda patladı