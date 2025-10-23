Ünlü hakemi tutukladılar: EuroLeague karıştı

Yayınlanma:
Güncelleme:
EuroLeague Hakemi Uros Nikolic tutuklandı. Organize suç operasyonuna dahil edilen ünlü hakemin tutuklanması Euroleague camiasında şok etkisi yarattı.

Avrupa basketbolunun önemli isimlerinden biri olan Sırp hakem Uros Nikolic, uluslararası bir polis operasyonu kapsamında Sırbistan’da tutuklandı.
EuroLeague, ABA Ligi ve Sırbistan yerel liglerinde görev yapan hakem, organize suç örgütüyle bağlantılı olduğu şüphesiyle gözaltına alındı. Haber sonrası Euroleague adeta karıştı!

OPERASYON DETAYLARI:

Tarih: Çarşamba günü gerçekleşen operasyon.
Yer: Sırbistan.
Gözaltı Sayısı: Toplam 10 kişi.
Suçlama: Organize suç örgütüyle bağlantı, cinayet ve kamu düzenini bozma gibi ağır suçlar.

dweff.jpg

KÜLÇE KÜLÇE ALTIN ÇIKTI

Sırp polisinin Nikolic’in evinde yaptığı aramada, 250 bin Euro nakit para, külçelerce altın, değerli saatler ele geçirildi.
Diğer zanlıların evlerinde de benzer şekilde büyük miktarda para bulunduğu bildirildi.

real.jpg

TUTUKLANDI

Sırp basınına göre Nikolic ve diğer zanlılar yerel mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandılar. Nikolic’in Sırbistan Cumhuriyeti Organize Suçlarla Mücadele Savcılığı’na ifade verdiği aktarıldı.

KARİYERİNİ ASKIYA ALDILAR

39 yaşındaki ünlü hakem EuroLeague’de 2019’dan bu yana görev yapıyor. Uros Nikolic son olarak 2 Ekim’de Real Madrid – Olympiacos karşılaşmasını yönetti.

Durum: Hakemlik görevinden uzaklaştırıldı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

