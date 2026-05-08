Ümraniye'de milli maç oynanacak

Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova ile İstanbul'da karşılaşacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'ndaki maç 3 Haziran Çarşamba günü yapılacak.

Ümit Milli Futbol Takımı, 3 Haziran Çarşamba günü özel maçta Kosova ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Ümit Milli Takımı, elemelerde Hırvatistan, Ukrayna, Macaristan ve Litvanya ile birlikte H Grubu'nda yer alıyor. Ay-yıldızlılar, 6 maç sonunda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle Hırvatistan'ın ardından grubunda ikinci sırada bulunuyor.

UKRAYNA VE MACARİSTAN'A HAZIRLIK

2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda yer alan Kosova ise oynadığı 7 maçta aldığı 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle İspanya, Finlandiya ve Romanya'nın ardından grubunda dördüncü sırada yer alıyor.
Millilerin Kosova ile oynayacağı özel maç, eylül ve ekim aylarındaki 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Eleme Grubu'ndaki Ukrayna ve Macaristan maçlarına hazırlık niteliği taşıyacak. (AA)

