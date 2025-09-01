Ümit Karan: Oyuncuyla konuştum "Galatasaray için ölürüm" diyor

Ümit Karan: Oyuncuyla konuştum "Galatasaray için ölürüm" diyor
Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Karan, transfer gündemindeki oyuncularla ilgili konuştu.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Karan, yorumculuk yaptığı Ekol Sports'ta Galatasaray'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Ümit Karan, sarı kırmızılı kulübün sık sık transfer gündemine gelen İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu ile de çarpıcı ifadeler kullandı.

Gabriel Sara'nın orta sahada yeterli olmadığını ileri süren Ümit Karan, "Gabriel Sara olmuyor, sadece ortayla duran topla olmaz. 10 numarada yeterli değil" dedi.

"BU TAKIMA İLKAY GÜNDOĞAN LAZIM"

Ümit Karan, İlkay Gündoğan'la ilgili olarak da şu yorumu yaptı:

"İlkay Gündoğan, her an olabilir. Okan Buruk'un çok istediği bir oyuncu. Zaten bu takıma İlkay lazım."

"HAKAN ÇALHANOĞLU İLE KONUŞTUM"

Ünlü yorumcu Hakan Çalhanoğlu için de şunları söyledi:

"Hakan Çalhanoğlu'ndan da vazgeçmem. Zaten sana mesajlar atıyor. Gelmek istedi. Hakan Çalhanoğlu ile yüz yüze konuştuğumda 'Ben Galatasaray için ölürüm' dedi. Bu cümle benim için yeterlidir. Çok kaliteli bir oyuncu."

