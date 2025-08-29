Ümit Karan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarının sonuçlarını açıkladı

Yayınlanma:
Galatasaray'ın eski golcüsü Ümit Karan, Şampiyonlar Ligi maçlarıyla ilgili tahminlerde bulundu.

Galatasaray'ın eski golcüsü Ümit Karan, Ekol Sports'ta katıldığı programda sarı kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maçlarla ilgili tahminlerde bulundu.

Galatasaray, devler arenasında Liverpool, Manchester City, Frankfurt, Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Ajax, Monaco ve Union SG takımlarıyla eşleşti.

"GALATASARAY 11 PUAN TOPLAR"

Ümit Karan, sarı kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi'nde rakipleriyle oynayacağı maçlardan 11 puan toplayacağını belirtti.

Karan, Galatasaray'ın 3 galibiyet, 2 beraberlik alacağını, 3 maçı ise kaybedeceğini söyledi.

Sarı kırmızılı takımın eski golcüsü Ümit Karan'a göre Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleriyle oynayacağı maçlarda alacağı puanlar şöyle:

Liverpool 3

Manchester City 0

Frankfurt 1

Atletico Madrid 1

Bodo/Glimt 3

Ajax 0

Monaco 0

Union SG 3

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

