Uğurcan Çakır'ın nasıl tehdit edildiğini açıkladı

Uğurcan Çakır'ın nasıl tehdit edildiğini açıkladı
Yayınlanma:
Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferini değerlendiren Abdülkerim Durmaz, oyuncu ile Fenerbahçe arasında yapılan görüşmeleri hatırlattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray kaleci transferinde anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır’ı kadrosuna kattı.

Galatasaray’ın Uğurcan Çakır hamlesini değerlendiren Abdülkerim Durmaz, Fenerbahçe ile milli kaleci arasındaki görüşmeleri hatırlattı.

abdulkerim-durmaz.jpg
Abdülkerim Durmaz'dan Uğurcan Çakır iddiası

"GİZLİ GİZLİ TEHDİT EDİLMİŞTİ"

Uğurcan Çakır’ın Fenerbahçe’ye gitmemesi için tehdit edildiğini belirten Abdülkerim Durmaz, "Uğurcan Çakır gizli gizli tehdit edilmişti. Türkiye'deki yorumcu ve gazeteciler tarafından. Fenerbahçe'ye gidilmesi istendi. Neymiş? Fenerbahçe'ye giderse camiasız kalırmış. Bakalım şimdi Galatasaray'a gitmesi onu camiasız bırakacak mı? Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye gitti herkes onu sahiplendi. Hayırlı, uğurlu olsun. Eğer Trabzon bu sezon 4 maçta 10 puan aldıysa Uğurcan'a dua etsinler. Onun kurtarışları sayesinde aldılar. Trabzonspor taraftarı kalecisi gittiği için tepki göstermiyor. Yönetimi sözünde durmadığı için tepki gösteriyorlar" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
Spor
Kerem Aktürkoğlu 1. Lig ekibini havalara uçurdu
Kerem Aktürkoğlu 1. Lig ekibini havalara uçurdu
Diego Carlos'tan Fenerbahçe'ye olay yanıt
Diego Carlos'tan Fenerbahçe'ye olay yanıt