Uğurcan Çakır'ın nasıl tehdit edildiğini açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray kaleci transferinde anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır’ı kadrosuna kattı.

Galatasaray’ın Uğurcan Çakır hamlesini değerlendiren Abdülkerim Durmaz, Fenerbahçe ile milli kaleci arasındaki görüşmeleri hatırlattı.

Abdülkerim Durmaz'dan Uğurcan Çakır iddiası

"GİZLİ GİZLİ TEHDİT EDİLMİŞTİ"

Uğurcan Çakır’ın Fenerbahçe’ye gitmemesi için tehdit edildiğini belirten Abdülkerim Durmaz, "Uğurcan Çakır gizli gizli tehdit edilmişti. Türkiye'deki yorumcu ve gazeteciler tarafından. Fenerbahçe'ye gidilmesi istendi. Neymiş? Fenerbahçe'ye giderse camiasız kalırmış. Bakalım şimdi Galatasaray'a gitmesi onu camiasız bırakacak mı? Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye gitti herkes onu sahiplendi. Hayırlı, uğurlu olsun. Eğer Trabzon bu sezon 4 maçta 10 puan aldıysa Uğurcan'a dua etsinler. Onun kurtarışları sayesinde aldılar. Trabzonspor taraftarı kalecisi gittiği için tepki göstermiyor. Yönetimi sözünde durmadığı için tepki gösteriyorlar" dedi.