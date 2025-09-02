Uğurcan Çakır'ın babasından transfer tepkisi

Uğurcan Çakır'ın babasından transfer tepkisi
Yayınlanma:
Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a rekor transferi sonrası milli kalecinin babası da önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray, Trabzonspor’un kaptanı ve milli kaleci Uğurcan Çakır’ı kadrosuna kattı.
Sarı - Kırmızılılar, bu dev transfer için 33 milyon euro garanti bedel ve 3 milyon euro şarta bağlı bonus ödeyerek Türk futbol tarihinin en yüksek bonservislerinden birine imza attı.
Transferin ardından Uğurcan’ın babası Mustafa Çakır, Beyaz TV’ye verdiği duygusal açıklamalarla gündeme damga vurdu.

TRABZONSPOR SEVGİSİ

Mustafa Çakır, oğlunun Galatasaray’a transferinin aile için ne kadar zor bir karar olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

Bizim için çok zor, duygusal bir süreç...
Ömrümüzü Trabzonspor’a adamış insanlarız.
Uğurcan’ı İstanbul’da da olsa Trabzonspor sevgisiyle büyüttük.
Bu noktaya gelmesinde kulübün çıkarları ve onun Avrupa hayali etkili oldu.
Az önce ağladım, kolay değil.
Ama her bireyin kendi hayatı ve hedefleri var.

Çakır, oğlunun yurt dışından beklediği teklifleri alamaması nedeniyle Galatasaray’ın teklifini değerlendirdiğini ve bu kararın ailedeki Trabzonspor sevgisini değiştirmeyeceğini de vurguladı:

Bizim hayatımızda Trabzonsporluluğumuzda hiçbir değişiklik olmadı, mümkün değil.
Uğurcan son güne kadar üst düzey performans gösterdi, iradesi güçlü.
Ona çıktığı bu yolda başarılar diliyoruz.

Uğurcan Çakır, Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi arenasında boy göstermeye hazırlanıyor. 29 yaşındaki kaleci, Trabzonspor kariyerinde 292 maçta görev aldı, 92 maçta kalesini gole kapattı ve A Milli Takım’da da 31 kez forma giydi.

Transferin ardından Galatasaray taraftarları büyük bir heyecan yaşarken, Trabzonspor cephesinde bazı taraftarların tepkisi sürüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
Spor
Süper Lig'in eski devi parayı son gün topladı
Süper Lig'in eski devi parayı son gün topladı
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Uğurcan Çakır'ın yerine kim geçecek? İşte adaylar
Uğurcan Çakır'ın yerine kim geçecek? İşte adaylar