Uğurcan Çakır'ın babasından transfer tepkisi

Galatasaray, Trabzonspor’un kaptanı ve milli kaleci Uğurcan Çakır’ı kadrosuna kattı.

Sarı - Kırmızılılar, bu dev transfer için 33 milyon euro garanti bedel ve 3 milyon euro şarta bağlı bonus ödeyerek Türk futbol tarihinin en yüksek bonservislerinden birine imza attı.

Transferin ardından Uğurcan’ın babası Mustafa Çakır, Beyaz TV’ye verdiği duygusal açıklamalarla gündeme damga vurdu.

TRABZONSPOR SEVGİSİ

Mustafa Çakır, oğlunun Galatasaray’a transferinin aile için ne kadar zor bir karar olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

Bizim için çok zor, duygusal bir süreç...

Ömrümüzü Trabzonspor’a adamış insanlarız.

Uğurcan’ı İstanbul’da da olsa Trabzonspor sevgisiyle büyüttük.

Bu noktaya gelmesinde kulübün çıkarları ve onun Avrupa hayali etkili oldu.

Az önce ağladım, kolay değil.

Ama her bireyin kendi hayatı ve hedefleri var.

Çakır, oğlunun yurt dışından beklediği teklifleri alamaması nedeniyle Galatasaray’ın teklifini değerlendirdiğini ve bu kararın ailedeki Trabzonspor sevgisini değiştirmeyeceğini de vurguladı:

Bizim hayatımızda Trabzonsporluluğumuzda hiçbir değişiklik olmadı, mümkün değil.

Uğurcan son güne kadar üst düzey performans gösterdi, iradesi güçlü.

Ona çıktığı bu yolda başarılar diliyoruz.

Uğurcan Çakır, Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi arenasında boy göstermeye hazırlanıyor. 29 yaşındaki kaleci, Trabzonspor kariyerinde 292 maçta görev aldı, 92 maçta kalesini gole kapattı ve A Milli Takım’da da 31 kez forma giydi.

Transferin ardından Galatasaray taraftarları büyük bir heyecan yaşarken, Trabzonspor cephesinde bazı taraftarların tepkisi sürüyor.