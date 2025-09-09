Uğurcan Çakır veda etti

Kaptanlığını yaptığı Trabzonspor'dan ayrılarak rekor bir bedelle Galatasaray'ın yolunu tutan Uğurcan Çakır, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Deneyimli file bekçisi yaptığı paylaşımla Trabzonspor'a veda etti. Uğurcan Çakır mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Trabzonsporlular, Trabzonsporlu Uğurcan olarak bu arma için her zaman yüreğimi ortaya koydum, en iyisini vermek için mücadele ettim. Trabzonspor'da büyüdüm, öğrendim, yetiştim... Birlikte kupalar kazandık, şampiyonluk kutladık. Bu çatı altında geçirdiğim her an, ömrümün en değerli hatıraları arasında kalacak. Şimdi ise kariyerimde yeni bir yolculuğa adım atıyorum. Dilerim ki; bu yolda da kalbiniz ve dualarınız benimle olsun. Bugüne kadar yanımda olan herkese yürekten teşekkür ederim. Evladınız Uğurcan."