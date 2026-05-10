Uğurcan Çakır: Trabzonspor’a her zaman minnettar kalacağım

Galatasaray’ın file bekçisi Uğurcan Çakır, şampiyonluk sonrası katıldığı yayında çarpıcı ifadeler kullandı.

Süper Lig’de Antalyaspor’u 4-2 yenen Galatasaray, bitime 1 hafta kala üst üste dördüncü toplamda 26. şampiyonluğunu elde etti.
Galatasaray’ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, şampiyonluk sonrası 343 Digital yayınına telefonla bağlandı ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

‘’TRABZONSPOR’A MİNNETTAR KALACAĞIM’’

Tecrübeli file bekçisi açıklamasında, "Ertuğrul Doğan'a kırgın değilim. Trabzonspor'a her zaman minnettar kalacağım. Şu anda Galatasaray forması giyiyorum. Galatasaray'da şampiyonluk yaşadım, Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performans sergiledim. Hiçbir camiaya hiçbir zaman bir saygısızlığım olmayacak.
Milli Takım forması giyiyorum. Ona yakışır şekilde hareket edeceğim. Trabzonspor taraftarları beni çok seviyordu bunu biliyordum. Büyük sevginin büyük kırgınlıkları olabiliyor. Ben hiçbir zaman unutmayacağım, kalbimin en güzel yerinde saklayacağım. Bundan sonra Galatasaray formasıyla büyük başarılara imza atmak istiyorum." dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

