Uğurcan Çakır galibiyete sevinmedi

Uğurcan Çakır galibiyete sevinmedi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Galatasaray'ın Eyüpspor'u mağlup ettiği maç sonrası Uğurcan Çakır büyük bir üzüntü yaşadı.

Galatasaray'ın yeni file bekçisi Uğurcan Çakır, Eyüpspor maçı sonrası yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa ilinde hayatını kaybeden 12 yaşındaki Serikli kuzeni Mehmet Demirhan için üzgün olduğunu belirterek, galibiyeti ona armağan ettiğini söyledi.

galatasarayin-file-bekcisi-ugurcan-caki-912112-271028.jpg
Mehmet Demirhan 12 yaşında hayatını kaybetti

İki gün önce Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde okul bahçesinde fenalaşan 6. sınıf öğrencisi Mehmet Demirhan kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Hakan Demirhan ve Tuğba Demirhan'ın 12 yaşındaki evladı Mehmet Demirhan’ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Küçük yaşta kalbine yenik düşen küçük Mehmet Demirhan’ın cenazesi baba ocağı olan Antalya’nın Serik ilçesinde Akbaş mahallesi mezarlığına defnedildi.

Annesi Serikli olan milli futbolcu ve Galatasaray’ın yeni file bekçisi Uğurcan Çakır, kuzenin vefat haberiyle adeta yıkılırken, zorlu Eyüpspor maçı sonrası duygusal bir açıklamada bulundu.

Uğurcan Çakır’ın şunları söyledi:

İki gün önce kuzenimi kaybettim. Benim için buruk bir sevinç oldu.
O da Galatasaraylıydı. Antalya’da cenazesi oldu fakat maçtan dolayı katılamadım. Beni bu formayla görmeyi çok istiyordu, transferimden sonra çok mutlu olmuştu.
Nasip olmadı. Bu galibiyeti ona armağan ediyorum. Bütün ailemin başı sağ olsun.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Spor
Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı: Penaltı var mı kırmızı kart nedir?
Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı: Penaltı var mı kırmızı kart nedir?
Buse Naz Çakıroğlu finalde: Dünya şampiyonluğu geliyor
Buse Naz Çakıroğlu finalde: Dünya şampiyonluğu geliyor