Uğur Uçar: Aynı disiplin ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz

Süper Lig yolunda play-off oynayan Çorum FK teknik direktörü Uğur Uçar açıklamalar yaptı. Uçar, Takımımın ortaya koyduğu mücadeleden memnunum. Play-off yolunda aynı disiplin ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

1. Lig play-off ilk turunda sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü’nü 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran Arca Çorum FK’da teknik direktör Uğur Uçar, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İlk play-off engelini planladıkları oyun anlayışını sahaya doğru şekilde yansıtarak geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Uçar, hafta boyunca rakibin oyun kurulumundaki rotasyonlarını detaylı analiz ettiklerini söyledi.

''BUNU SAHAYA BAŞARILI BİR ŞEKİLDE YANSITTIK''

Karşılaşmanın özellikle ilk yarısında mücadele gücü yüksek, savunma disiplini sağlam ve oyunun kontrolünü elinde tutan bir takım görüntüsü ortaya koyduklarını ifade eden Uçar, “Oyun kurulumunda rakibimizin zaaflarını değerlendirmeye çalıştık ve bunu sahaya başarılı şekilde yansıttık. Bulduğumuz golün yanı sıra, rakibimizin aut başlangıçlarındaki eksiklerini de doğru analiz ettik” dedi.

''AYNI DİSİPLİN VE KARARLILIKLA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ''

Rakibin ikinci topları kaybetmesi sonrası bloklar arasındaki mesafenin açıldığını ve kalecinin önde konumlanmasını iyi değerlendirdiklerini kaydeden Uçar, “Bu bölümde ikinci golü de bulduk. Ancak nedenini anlayamadığımız bir şekilde gol geçersiz sayıldı. Takımımın ortaya koyduğu mücadeleden memnunum. Play-off yolunda aynı disiplin ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. (DHA)

