UEFA toplantısında Türkiye örneği

UEFA tarafından organize edilen Bölgesel Güvenlik Forumu, 25-26 Kasım tarihlerinde Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da gerçekleştirildi. Türkiye’nin yanı sıra Balkan ülkelerinden federasyon temsilcileri ve spor polisliği birimleri forumda yer aldı. Uluslararası maçlarda yaşanan olaylar, güvenlik riskleri ve piroteknik maddelerin sahalardaki artışı masaya yatırıldı.

TÜRKİYE'DEN DEV EKİP

Foruma UEFA Güvenlik ve Stadyum Emniyeti Direktörü Stephen Furnham, UEFA Piroteknik Uzmanı Dr. Tom Smith, UEFA İstihbarat ve Risk Analizi Uzmanı Stefan Lecca ve departman yetkilileri katıldı. Türkiye’den ise UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi Üyesi, TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural, NFIP Türkiye Başkanı Fatih Karadeniz, TFF Stadyum ve Güvenlik Müdürü Cem Gündüz Yücel ve TFF Güvenlik Koordinatörü Bülent Perut hazır bulundu.

OLAYLAR İNCELENDİ

Toplantılarda 2021-2025 yılları arasında oynanan uluslararası karşılaşmalarda yaşanan olayların istatistikleri grafiklerle sunuldu.

Ev sahibi ve deplasman maçlarındaki olay oranları karşılaştırıldı.

Yeni suç tipleri ve eğilimler değerlendirildi.

Piroteknik maddelerin (meşale, torpil, sis bombası, renkli duman, ses bombası) kullanımındaki artış ve alınabilecek önlemler tartışıldı.

TÜRKİYE ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Katılımcı ülkeler kendi deneyimlerini paylaşırken, Türkiye’nin uyguladığı kanuni düzenlemeler ve yenilikçi risk analiz yöntemleri dikkat çekti. Forumda, Türkiye’de piroteknik maddelerin kullanımında büyük oranda azalma sağlandığı vurgulandı. Bu başarı, diğer UEFA üyelerine örnek olarak sunuldu.