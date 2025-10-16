UEFA acımadı: Soruşturma başlattı

İtalya Serie A ekibi Juventus'un başı bir kez daha UEFA ile dertte.

RESMİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

UEFA, Juventus’un son mali raporlarında tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle kulüp hakkında resmi bir soruşturma süreci başlattı.

Hacıosmanoğlu'ndan İtalya çıkarması

JUVENTUS'A BÜYÜK YAPTIRIMLAR UYGULANABİLİR

Kurum, Torino temsilcisinin mali tablolarında şeffaflık kuralına uyup uymadığını inceleyecek.

Soruşturmanın sonucuna bağlı olarak Juventus’a para cezası verilmesi ya da daha düşük bir olasılık olarak Avrupa kupalarından men edilmesi gibi yaptırımlar gündeme gelebilir.

JUVENTUS YENİDEN UEFA'NIN TAKİBİNE ALINDI

Bu gelişmeyle birlikte Juventus’un yeniden UEFA’nın yakın takibine alındığı resmen doğrulandı.

NİHAİ KARAR 2026'DA AÇIKLANACAK

Soruşturma sürecinin tamamlanmasının ardından nihai kararın 2026 bahar aylarında kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.