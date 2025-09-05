Türkiye tarihi maçta rakip Japonya: Türkiyle Japonya saat kaçta hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde yarın Japonya ile karşı karşıya gelecek.

Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 11.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak ekrana gelecek.

Şampiyonanın çeyrek finalinde ABD'yi 25-14, 22-25, 25-14 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup eden ay-yıldızlılar, organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Milli takım, yeni bir tarihi başarı için Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya'nın karşısına çıkacak.

SON 4 MAÇIN SONUCU

Milli takım, Japonya ile son iki yılda FIVB Milletler Ligi'nde 3, Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde ise 1 kez karşılaştı.

Milletler Ligi'nde 2023, 2024 ve 2025 yıllarında oynadığı üç maçı da kaybeden milli takım, sadece 2023'te Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde rakibini mağlup edebildi.

Türkiye ile Japonya arasındaki maçlar çekişmeli geçerken, skorlar şu şekilde oluştu:

Olimpiyat Oyunları Elemeleri:

2023 - Türkiye-Japonya: 3-1

FIVB Milletler Ligi:

2023 - Türkiye-Japonya: 2-3

2024 - Türkiye-Japonya: 2-3

2025 - Türkiye-Japonya: 2-3

