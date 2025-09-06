Türkiye Şampiyonası Nevşehir'de başladı

Türkiye Şampiyonası Nevşehir'de başladı
Yayınlanma:
2. Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası Nevşehir'de başladı.

2. Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası Nevşehir'de başladı.

Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na dahil edilen branşta Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda çeşitli illerden 58 sporcu, 5 kategoride dereceye girebilmek için yarışıyor.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı, gazetecilere, Los Angeles'ta yapılacak paralimpik oyunlarına katılım sağlayabilmek için müsabakalar düzenlediklerini söyledi.

Şampiyonanın birincisini Muş'ta yaptıklarını ve 28 sporcunun katıldığını anımsatan Şenkaynağı, "Burada ise 15 kulüpten 58 sporcu bulunuyor. Bu branş giderek tanınıyor ve branşa ilgi artıyor. Önümüzdeki süreçte sporcu havuzunu genişleterek federasyon olarak ileri seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Para tırmanış potansiyeli artan bir branş. Sadece yarışma anlamında değil engelli sporcularımızın rehabilitesi kapsamında da onlara katkıları olacağını düşünüyoruz. Olimpiyat şampiyonu olabilecek yetenekte sporcularımız var." diye konuştu.

Şampiyona, yarın sona erecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Spor
Fenerbahçe resmen açıkladı: Arjantinli futbolcu geliyor
Fenerbahçe resmen açıkladı: Arjantinli futbolcu geliyor
Galatasaray'ın efsane golcüsü yıllar sonra açıkladı: Kız kardeşim Ronaldo ile birlikteydi
Galatasaray'ın efsane golcüsü yıllar sonra açıkladı: Kız kardeşim Ronaldo ile birlikteydi
Milli maç öncesi imzalar atıldı: TFF İspanya ile anlaştı
Milli maç öncesi imzalar atıldı: TFF İspanya ile anlaştı