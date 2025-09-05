Türkiye İspanya maçı kararı açıklandı
Türkiye - İspanya maçına İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Micheal Oliver atandı.
Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımımız ile İspanya karşı karşıya gelecek. 7 Eylül Pazar günü Konya'da oynanacak olan mücadele saat 21.45'te başlayacak.
MICHAEL OLIVER DÜDÜK ÇALACAK
Karşılaşmaya az bir zaman kala düdük çalacak hakem belli oldu. FIFA'nın kararıyla maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.
GALATASARAY - LAZIO MAÇINI YÖNETMİŞTİ
Avrupa'da yönettiği önemli maçlarla tanınan Michael Oliver, daha önce Galatasaray - Lazio maçında da düdük çalmıştı.
AVERAJ FARKIYLA LİDERLER
Elemelerin ilk maçında Gürcistan ile karşılaşan Ay-yıldızlılar sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Öte yandan İspanya'da Bulgaristan karşısında kazandı. İspanyollar, averaj farkıyla millilerimizin önünde yer alıyor.