Türkiye İspanya maçı kararı açıklandı

Türkiye İspanya maçı kararı açıklandı
Yayınlanma:
Türkiye - İspanya maçına İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Micheal Oliver atandı.

Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımımız ile İspanya karşı karşıya gelecek. 7 Eylül Pazar günü Konya'da oynanacak olan mücadele saat 21.45'te başlayacak.

MICHAEL OLIVER DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmaya az bir zaman kala düdük çalacak hakem belli oldu. FIFA'nın kararıyla maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.

micheal-oliver.jpeg
Milli maçı Micheal Oliver yönetecek

GALATASARAY - LAZIO MAÇINI YÖNETMİŞTİ

Avrupa'da yönettiği önemli maçlarla tanınan Michael Oliver, daha önce Galatasaray - Lazio maçında da düdük çalmıştı.

AVERAJ FARKIYLA LİDERLER

Elemelerin ilk maçında Gürcistan ile karşılaşan Ay-yıldızlılar sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Öte yandan İspanya'da Bulgaristan karşısında kazandı. İspanyollar, averaj farkıyla millilerimizin önünde yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
Spor
Galatasaray yönetiminde kıyamet koptu: Korkunç bir baskı
Galatasaray yönetiminde kıyamet koptu: Korkunç bir baskı
1.6 milyar izleyicisi vardı: Kaçak maç sitesi kapatıldı
1.6 milyar izleyicisi vardı: Kaçak maç sitesi kapatıldı
Ali Koç'un ilk tercihiydi: Fenerbahçe'yi reddetti
Ali Koç'un ilk tercihiydi: Fenerbahçe'yi reddetti