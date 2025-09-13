Türkiye ezdi geçti Yunanistan şoka girdi: Bizimkileri görünce dilleri tutuldu

Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) yarı finalinde A Milli Basketbol Takımımız, Yunanistan ile karşı karşıya geldi.

Letonya’nın başkenti Riga’da bulunan Xiaomi Arena’da oynanan mücadele, 94-68 Türkiye zaferi ile noktalandı ve Ay yıldızlılar adını finale yazdırdı.

Milli takım, finalde Almanya ile karşılaşacak.

12 Dev Adam tarih yazdı: Yunanistan'ı devirip finale yükseldi

YUNANLAR ŞOKA GİRDİ

Hürriyet’in haberine göre; Yunan devlet televizyonu ERT’nin yorumcuları Vangelis İoannu ile Haciyeorgiu, maç öncesi ve maç sırasında yorumlarda bulundu.

İşte yaptıkları yorumlar:

MAÇ ÖNCESİ: SHANE LARKIN BİZİM İÇİN SORUN OLABİLİR

- Alperen Şengün kesinlikle bizim için baş ağrısı. Gösterişli biri değil ama sahada gerçekten büyük işler yapıyor.

- Gününde bir Shane Larkin de bizim için büyük sorun olabilir.

- Yunanistan ile Türkiye arasındaki bu maçı maçı nesiller hatırlayacak.

- Seyirci üstünlüğü bizde. Salonda 3 bin Yunan basketbolsever var.

- Ataman, yine sihirli şeyler yapmak isteyecek. Hedefi Yunan teknik ekibinin kafasını karıştırmak. Umarız başaramaz.

1. PERİYOT: SAVUNMAMIZ HİÇ İYİ DEĞİL

- Alperen Şengün’den korkuyorduk, Osmani’den çektik. Hem, 3 sayılık atışlarda 4’de 4 yaptı, hem de Giannis Antetokounmpo’yu marke etti. Osmani’den çifte darbe. Yunan takımı 6.5 dakikada 4 hata yaptı. Savunmamız hiç iyi değil.

2. PERİYOT: EN KÖTÜ SENARYOYU YAŞIYORUZ

- En kötü senaryoyu yaşıyoruz. İnanılmaz hatalar oluyor. Şampiyonadaki en kötü savunmayı yapıyoruz. Spanoulis oyunculara bağırıyor. İlk devrede 12 hata yaptık. Ergin Ataman takımının parkeye müthiş dizdi. Alperen çok isabetli ama çok iyi asistler veriyor ve Ercan Osmani ile Cedi Osman peş peşe sayılar atıyorlar. Yunan takımına bir şeyler değişmeli. Böyle devam edemez.

3. PERİYOT: SANKİ AKLIMIZI YİTİRDİK

- Maçın 4’te 3’lük bölümü tamamlandı ama Yunan Milli Takımı için sanki daha başlamamış gibi. Sanki aklımızı yitirdik. Hiçbir şey doğru gitmiyor. Her şey ters gidiyor. Basketbolda her şey mümkün ama artık mucize gerek.

4. PERİYOT: KABUS GECESİ

- Bitime daha 4 dakika 40 saniye var ama her şey bitti. Kâbus gecesi. Ercan hayatının en iyi oyununu çıkardı. Giannis, Türk savunmasının ördüğü ağlara takılıp kaldı. Skor çok kötü. Türkler bu maçı uzun yıllar unutmayacaklar. Başımız dik olmalı. Bronz madalyayı kazanalım.

AVRUPA BASININ MANŞETLERİ

SDNA: Deneyimsiz ve hazırlıksız Yunanistan Milli Takımı mücadele bile etmedi. Sloukas tek başına mücadele ederken, Türkiye planlı, disiplinli ve yetenekli oyuncularıyla Spanoulis'in takımını dağıttı. Ergin Ataman'ın takımı hem taktiksel hem de zihinsel olarak daha iyiydi ve “Arena Riga”da Yunanistan'a sert bir ders verdi.

Gazetta: Yunanistan Milli Takım'ı, Türkiye'nin üstünlüğüne boyun eğdi ve 68-94'lük bir mağlubiyet aldı.

Sport 24: Yunanistan turnuvadaki en kötü performansını sergiledi ve bronz madalya için yarışacak.

BILD: Türk milli takımı, süperstar Giannis Antetokounmpo liderliğindeki Yunanistan'ı 94:68'lik skorla mağlup etti. Maçın başından sonuna kadar önde gitti.

L'Équipe: Türkiye, Giannis Antetokounmpo'nun Yunanistan'ını ezip geçerek EuroBasket finaline yükseldi.

Marca: Mükemmel Türkiye, Antetokounmpo'yu minimuma indirdi ve ilk Avrupa şampiyonluğu için mücadele edecek. Neredeyse mükemmel bir basketbol performansı, Türkiye'yi 2001'den bu yana ilk, tarihindeki ikinci Eurobasket finaline taşıdı.

AS: Alperen Şengün ve Ercan Osmani'nin Türkiye'si Antetokounmpo'yu ezdi. Ergin Ataman, Euroleague'deki son başarılarına yakışır bir Türkiye Milli Takımı kurdu ve Almanya ile altın madalya için mücadele edecek. Yunanistan dağıldı.

Kicker: Yunanistan'ın hiç şansı yoktu: Türkiye'nin muhteşem performansı. Yunanistan'ı 94:68'lik ikna edici bir skorla mağlup eden Türkiye, Basketbol Avrupa Şampiyonası finaline yükseldi.

The Athletic: Yunanistan'ı 94-68'lik ezici bir skorla mağlup eden Türkiye, EuroBasket finaline yükseldi.

NBA: Türkiye EuroBasket finaline yükselirken Alperen Şengün parlamaya devam ediyor.