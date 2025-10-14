Türkiye Dünya Kupası'na nasıl kalır? Gürcistan maçı önçesi herkes hesap yapıyor

Türkiye Dünya Kupası'na nasıl kalır? Gürcistan maçı önçesi herkes hesap yapıyor
Yayınlanma:
Milli takım bu akşam Gürcistan ile karşılaşacak. Peki Türkiye Dünya Kupası'na nasıl kalır? İşte ihtimaller.

A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda bu akşam Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli Stadı'nda oynanacak maçın başlama saati 21.45.

E Grubu'nda oynadığı 3 maçı da kazanan İspanya lider; puanı 9. Türkiye 6 puanla 2. sırada. Gürcistan ise 3. sırada ve puanı 3. Son sıradaki Bulgaristan'ın puanı bulunmuyor.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA NASIL KALIR?

Peki Türkiye Kupası finallerine nasıl kalır? Bunun için 2 ihtimal bulunuyor.

1 - Grupta 1. olmak. Türkiye grubu lider bitirirse direkt olarak Dünya Kupası'na katılacak. Bunun için kalan 3 maçını da kazanması gerekiyor. Yani İspanya'yı da yenip, grupta lider olması gerekiyor.

Yapay zeka milli takımın Dünya Kupası'na katılma ihtimalini açıkladıYapay zeka milli takımın Dünya Kupası'na katılma ihtimalini açıkladı

2 - Grubu 2. bitirip, play off oynama hakkı kazanmak. Play off'da 12 grup 2.'si ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelen 4 takım yer alacak. 16 takım 4 gruba ayrılacak. Tek maçlı eleminasyon sistemiyle Kuzey Amerika ülkelerinde ortaklaşa düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na Avrupa'dan katılacak son 4 takım da belli olacak. Türkiye bu 4 takım arasına girerse Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

En sağlam 6 otomolil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomolil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 22 ilçede bazı noktalar karanlıkta kalacak
Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Spor
Derbiye çıkmadan 3 puan aldılar
Derbiye çıkmadan 3 puan aldılar
Atatürk Stadı'ndaki 23 locayı kim aldı? Resmi açıklama geldi
Atatürk Stadı'ndaki 23 locayı kim aldı? Resmi açıklama geldi