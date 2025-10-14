Türkiye Dünya Kupası'na nasıl kalır? Gürcistan maçı önçesi herkes hesap yapıyor

A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda bu akşam Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli Stadı'nda oynanacak maçın başlama saati 21.45.

E Grubu'nda oynadığı 3 maçı da kazanan İspanya lider; puanı 9. Türkiye 6 puanla 2. sırada. Gürcistan ise 3. sırada ve puanı 3. Son sıradaki Bulgaristan'ın puanı bulunmuyor.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA NASIL KALIR?

Peki Türkiye Kupası finallerine nasıl kalır? Bunun için 2 ihtimal bulunuyor.

1 - Grupta 1. olmak. Türkiye grubu lider bitirirse direkt olarak Dünya Kupası'na katılacak. Bunun için kalan 3 maçını da kazanması gerekiyor. Yani İspanya'yı da yenip, grupta lider olması gerekiyor.

Yapay zeka milli takımın Dünya Kupası'na katılma ihtimalini açıkladı

2 - Grubu 2. bitirip, play off oynama hakkı kazanmak. Play off'da 12 grup 2.'si ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelen 4 takım yer alacak. 16 takım 4 gruba ayrılacak. Tek maçlı eleminasyon sistemiyle Kuzey Amerika ülkelerinde ortaklaşa düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na Avrupa'dan katılacak son 4 takım da belli olacak. Türkiye bu 4 takım arasına girerse Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.