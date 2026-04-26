TUR 2026'da ilk etabı Tom Crabbe kazandı: İçgüdülerimle yaptım

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda ilk etabı kazanan Tom Crabbe basın toplantısında konuştu. Crabbe, düz parkurda aldığı galibiyet nedeniyle memnuniyetini dile getirdi.

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) ilk etabını kazanan Team Flanders-Baloise takımının Belçikalı sporcusu Tom Crabbe, Türkiye'de ilk kez yarıştığını ve bu galibiyetin kendisi için özel olduğunu söyledi.

Etabın ardından basın toplantısında açıklamada bulunan Crabbe, Belçika'da bu tür bir hava görmediğini ancak sıcak bir yarış beklediğini ifade etti.

"GELMEK İSTEMİŞTİM ANCAK SEÇİLEMEMİŞTİM"

Sprinterler için fırsatlar olduğunu aktaran Belçikalı bisikletçi, "İlk yarışı almak gerçekten çok güzel. Bir yıl önce de bu yarışa gelmek istemiştim ancak seçilememiştim. Geçen yıldan bu yana kendimi geliştirdim. Bugün de yine kendimin en iyi versiyonu olmaya çalıştım." diye konuştu.

"BOŞLUĞU BULABİLMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM"

Sezon başında kazandığı sprint etaplarını hatırlatan Crabbe, "Bugün yaptığım gibi son 100 metrede boşluğu bulabilmek için çok çalıştım. Bunu içgüdülerimle yaptım. Sezonun başlarında 'Etoile de Besseges' ve 'Vuelta a Andalucia'da kazandığım iki sprint hafif yokuş yukarıydı. Bugün düz parkurda kazanmış olmaktan mutluyum. Uzun bir hafta olacak ve daha fazlasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

Ödül töreninde bisikletçilere kazandıkları mayoları İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

