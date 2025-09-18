Trump'ın kızı Fenerbahçe'nin sponsoru Hamdi Ulukaya'nın Chobani'sini yaktı

ABD'nin en büyük yoğurt üreticisi Hamdi Ulukaya, markası Chobani ile Fenerbahçe'ye sponsor olmuştu.

İstanbul'a gelen Ulukaya, sponsorluk anlaşmasını Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la birlikte imzalamış, stadın adı Chobani olmuştu.

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre; Hamdi Ulukaya, ABD'de başkan Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'la birlikte CNBC canlı yayınına katılarak israfa karşı güçlerini birleştirdiklerini duyurdu.

Habere göre; programda, Ivanka Trump’ın kurucu ortağı olduğu Planet Harvest girişimi ile Chobani’nin tedarik zincirlerini birleştirerek tarlada “dış görünüş” nedeniyle bırakılan ürünleri değerlendirmeyi hedefleyen bir model başlattıkları açıklandı.

BOYKOT BAŞLADI

İkilinin bir araya gelmesinin ABD'de Chobani'ye boykot çağrılarını da beraberinde getirdiği belirtildi.

Yapılan anlaşma gıda israfına yönelik olsa da Trump'ın kızının şirketinin kar amaçlı faaliyet gösteren bir şirket olduğu vurgulandı. Özellikle Trump karşıtları ve demokratların sosyal medyada Chobani yoğurtlarına karşı boykot kampanyası başlattıkları ifade edildi.

Cumhuriyetçilerin ise karşı bir cephe oluşturarak Chobani’ye destek verdikleri ileri sürüldü.

Sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılırken, haberde şu paylaşımlara yer verildi:

"Bunu keşfet sayfamda gördüğüme çok sevindim, bir daha asla @chobani almayacağım"

"Bu kar amacı güden bir şirket, yani sizden para kazanıyorlar. Bunu yüklü bir bedel ödemeden Amerikan halkına geri vermiyorlar... @chobani de kar amacı güden bir şirket. Amerikalı çiftçilere ve Amerikalılara yardım etme bahanesiyle para kazanıyorlar. Teşekkür ve tebrik içeren tüm yorumlar çılgınca. Okuyun, araştırın ve gerçekler hakkında bilgi sahibi olmayarak kendinizi ve ailelerinizi hayal kırıklığına uğratmayın"

