Trabzonspor'u sarsan haber: Yıldız oyuncuda yırtık çıktı

Yayınlanma:
Trabzonsporlu futbolcu Wagner Pina'nın adalesinde "kısmi yırtık" tespit edildi.

Trabzonsporlu futbolcu Wagner Pina'nın sol uyluk arka adalesinde kısmi yırtık, buna sağlı kanama ve ödem tespit edildi.

SAMSUNSPOR İLE OYNANAN MAÇTA SAKATLANDI

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, kulübün internet sitesinden açıklamasında, futbolcunun Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıktığını hatırlattı.

BEŞİR: OYUNCUMUZUN TEDAVİSİNE BAŞLANMIŞTIR

Beşir, Yeşil Burun Adalı futbolcunun sakatlığına ilişkin tedavi sürecine başlandığına işaret ederek "Futbolcumuz Wagner Pina’nın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk arka adale kas grubunda kısmi yırtık, buna bağlı kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

